Top 5 příběhů Sazka eLEAGUE CS:GO: vítězství Sinners či překvapení Enterprise

Comeback eSuby

Do posledního kola prvního splitu nebylo jisté, zda se eSuba vůbed kvalifikuje do play off Sazka eLEAGUE. Špatné výkony, nervozita a kopec smůly. „Modré krvi“ se jednoduše nedařilo nic a borci kupili jednu chybu za druhou.

Jediná výhra eSuby v základní části přišla až v posledním kole proti Enterprise a hráči v modrém se jen těsně protáhli do vyřazovacích bojů.

Proti třetím Sampi neměla mít eSuba příliš šancí, organizace Jakuba Jankta byla žhavým kandidátem na play off. Jenže šestý nasazený celek překvapil, zvítězil 2:0 (16:7, 16:10) a eSuba šla na Gunrunners.

Pět hodin, tři mapy, 137 kol. Nejdelší BO3 série v historii profesionálního CS:GO proslavila česko-slovenský Counter-Strike po celém světě. Esuba na třetí mapě vyhrála 37:35 a Sinners znali svého finálového soupeře.

V BO5 sice eSuba neměla šanci, i tak šlo o téměř pohádkový příběh týmu, který se dlouhou dobu potácel na hranici baráže.

Silný začátek a propadák v play off aneb příběh Sampi

Třetí místo v základní části obou splitů pro organizaci Jakuba Jankta. Na jaře tým po několika změnách ožil a první kola hodil za hlavu. Do play off šli Sampi jako jeden z favoritů, eSubu měli smáznout a postoupit mezi Top 4.

Opak byl pravdou. Tým byl k nepoznání, Sampi ze základní části byli fuč. Jednoznačná prohra, celkově šesté místo.

Mezi splity posílil celek Martin „dytor“ Handl, který nahradil Zdeňka „daxen“ Duška. Posílení fire power ze začátku nefungovalo podle představ, Sampi se ale postupně dotáhli až na druhou eSubu a jen kvůli vzájemnému zápasu nepostoupili přímo do semifinále.

Do něj se bohužel nekvalifikovali ani přes čtvrtfinále, kde nestačili na výborně hrající Enterprise a museli se spokojit pouze s pátým místem. Potenciál Sampi zůstal nevyužitý.

Entropiq jen těsně od baráže

Entropiq CS:GO. Pětice nadaných hráčů se dala dohromady, aby ovládla česko-slovenskou Counter-Strike scénu. Odrazovým můstkem měla být Sazka eLEAGUE.

Začátek vyšel na jedničku. Entropiq nejprve jako první v Sazka eLEAGUE obrali Sinners o body, následně nedali šanci Enterprise. Náročný los borce v černo-zeleném nezastrašil a v druhém splitu byli první týmem, který neprohrál proti eSubě.

Jenže další dvě remízy a v šestém kole prohra proti Brute poslaly Entropiq ke dnu tabulky. Proti Sampi museli borci z organizace Martina Kabrhela bezpodmínečně bodovat, aby se dostali do play off.

Na Nuku kralovali Sampi, Dust 2 byl o poznání vyrovnanější. Entropiq nakonec získali i díky parádnímu výkonu Michala "leckr" Kadlíčka potřebný bod a vyhnuli se baráži.

Jejich jízda play off sice skončila hned v prvním kole, i tak šlo o slušný začátek nové sestavy.

Pohádka Enterprise

Opačný průběh základní části než v případě Entropiq. Enterprise promeškali začátek, v prvních dvou kolech podlehli Brute a právě Entropiq, první body přišly až po dominantní jízdě proti Dark Tigers.

Následné remízy proti eSubě a Sampi se ukázaly být klíčovými v boji o postup. Po výhře nad posledními eEriness.MARVO totiž Enterprise mohli slavit, prohra proti Sinners již reprezentanty slovenské organizace mrzet nemusela.

Ve čtvrtfinále si Enterprise po skvělém Infernu poradili se Sampi. Více než samotná výhra EP však na fanoušky zapůsobil styl, kterým tato pětice hráče v modrém přehrála. Týmový výkon, podtržený přesným shotcallingem poslal Enterprise na eSubu.

Také bitva o finále došla až do třetí mapy, kterou bylo již tradičně Inferno. Týmy se praly o každé kolo. Za stavu 13:13 zahráli Enterprise ukázkový B hold a eSuba byla bez šance.

Sinners sice nedali překvapení druhého splitu příliš šancí, i tak Enterprise odcházeli ze Sazka eLEAGUE jako jedni z vítězů.

Sinners králi

Nikdo se jim nepřiblížil. Prvním splitem prošli bez ztráty kytičky, druhá část Sazka eLEAGUE byla o něco složitější.

Sinners šli do Sazka eLEAGUE jako jeden z největších favoritů. Sestava složená v lednu 2020 za sebou měla již vítězný turnaj ve Švýcarsku, nyní si šla i pro česko-slovenský titul.

Jarní část ligy byla pro Sinners procházkou růžovou zahradou. 19 map, 19 vítězství. Tak drtivou převahu nečekal nikdo.

Start do druhého splitu byl po návratu z dovolené trnitý, i tak se Sinners po několika kolech opět nacházeli na vrcholu tabulky. Do play off šli opět jako jasní favorité. A tuto roli potvrdili.

V semifinále smetli Brute, finálové klání pro ně také nebylo větším problémem. 500 000 Kč pro vítěze letní části Sazka eLEAGUE a Sinners opět potvrdili svou naprostou dominanci.