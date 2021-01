Flusha, Autimatic a Sunnny plánují společný tým pro rok 2021

Flusha po návratu do Fnatic • DreamHack

Toto spojení čekal málokdo. Spojení Fina, Švéda a Američana v jednom týmu není pro Counter-Strike zrovna tradičním. Mezinárodní sestavy jsou však v posledních letech na vzestupu, mix evropských a amerických hráčů není výjimkou, zářným příkladem spojení více kontinentů jsou Complexity, kde nalezneme Evropany spolu s Američanem a Australanem. Ano, světu stále vládnou sestavy složené z hráčů jedné země, CS:GO organizace se však nebojí experimentovat.

Dalším takovým experimentem by mohlo být právě spojení tří hvězd, které v roce 2020 začaly pomalu vyhasínat. Autimatic s Gen.G sice zažil povedený vstup do sezóny, v prosinci však byla kompletní sestava poslána na přestupovou listinu. Sunny s ENCE ani netřeba komentovat, CS:GO sestava se mění den co den, finská sestava se momentálně topí až na 66. místě světového žebříčku. Ani Fnatic neprožívají povedené období, Flusha odehrál poslední pozitivní event na přelomu dubna a května.

Trio by nyní rádo restartovalo své kariéry v novém týmu, kde by mohli atakovat příčky nejvyšší. Něco, co se jim dlouhé měsíce nedaří.

Spojení borců napovídají i události posledních několika dnů. Sunnymu bylo finskou organizací povoleno hledání nového angažmá. „Něco již řešíme, nic však není finální,“ říká Fin o své budoucí destinaci. Autimatic si již tradičně hraje se svými fanoušky na Twitteru, Flushu by měl ve Fnatic podle Jareka „Dekay“ Lewise nahradit Jack „Jackinho“ Ström Mattson.