Rekordní prohra Astralis! Proti ruskému celku zvládli pouze jediné kolo

Tohle se často nevidí. Že by nejlepší tým v historii Counter-Strike: Global Offensive na jedné mapě inkasoval takový debakl? To nečekal nikdo. Ve finálovém zápase skupiny A si Team Spirit parádně zastříleli, na Dust II povolili dánské skvadře pouhé jediné kolo. Něco, co se podařilo teprve podruhé v historii.