SOURHN: Úžasná bitva s vítězným koncem! Sinners postupují do play off!

To byla bitva! Sinners se v souboji týmů se skóre 16:14 utkali s nebezpečnými bulharskými SKADE. Po nepovedeném Trainu si české jedničky došly pro dvě obrovsky těsná vítězství a postupují po výhře 2:1 do play off Snow Sweet Snow 2.

Takhle by měly vypadat boje o postup! Sinners nastoupili ve čtvrtém špílu Swiss Stage Snow Sweet Snow proti SKADE, momentálně 51. celku světového žebříčku podle HLTV.org. Bulhaři si již na turnaji dokázali poradit se silnou Nemigou, Čechy tak nečekala vůbec jednoduchá mise.

To se potvrdilo hned na první mapě. Na Trainu to Sinners mezi vlaky nestříli tolik jako na ostatních mapách. Na své CT straně nezadrželi rychlý start svého soupeře, který si postupně vybudoval pohodlný náskok. SKADE ovládli první mapu poměrem 16:6.

Na Vertigu jsou statistiky Sinners mnohem přívětivější, čemuž nasvědčoval silný začátek českého celku. Postupně si zástupci liberecké organizace vypracovali náskok pěti kol. Za stavu 11:6 ale SKADE přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a rozbourali všechno, co jim stálo v cestě. Až v prodloužení chytli Sinners slinu a další zdramatizování nedovolili.

Alespoň, co se týče Vertiga. Na Inferno totiž opět dorazila rozjetá bulharská mašina, která se zastavila až na stavu 5:0. Po rychlé otočce Sinners se týmy přetahovaly o každé kolo. SKADE se ke konci mače rozehřáli, dostali se do vedení 14:11 a s českým týmem to vypadalo bledě. Jenže parádní comeback v režii Adama „NEOFRAG“ Zouhara zachránil Sinners a ty se po výhře 2:1 (6:16, 19:15, 16:14) mohou těšit na play off. To se odehraje v týdnu od 8. března a všechny zápasy Sinners lze sledovat na kanále twitch.tv/eleaguecz.