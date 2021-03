Další gamebreaking bug v Counter-Striku! Jak hodit molotov přes půl mapy?

V posledních měsících se Counter-Strike: Global Offensive novými bugy jenom hemží. tentokrát však nejde o nic spojeného s pingy. Molotovy jsou často problémové, to co nalezl Teebo, však naprosto boří metu zápalných granátů. V čem to celé vězí?

Maximální čas molotovů v letu jsou dvě sekundy. Pokud není 128 jednotek pod tímto granátem přesně po dvou sekundách žádný povrch, granát exploduje. Pokud tedy nejde o skybox. A v tom je celý problém.

Molotov je namířený tak, aby byl po dvou vteřinách ve vzduchu přesně 128 jednotek nad skyboxem. Server vyhodnotí situaci, vidí, že granát by neměl explodovat a dál to neřeší. Molotov tak letí vesele dál a již nebude znovu kontrolován. Po přeletu nad skyboxem by mohl klidně přeletět celou mapu, kdyby to bylo možné.

„Ke správnému provedení je třeba velice konkrétní setup. Není to jednoduché, ale obrovsky silné. Jednou z možností je molotov z CT spawnu na tradiční plant spot na Infernu,“ říká youtuber Marius, který celý případ prošetřoval a sám ve videu ukázal pár způsobů ideálního lineupu.

Pokud byste chtěli prozkoumat možnosti molotov bugu na vlastní pěst, můžete tak učinit podle návodu, který Marius vytvořil.