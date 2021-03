SOUHRN: Jasná záležitost, Sinners porazili polské Anonymo. Jak si vedl Snax?

Sinners vs. Anonymo • Sazka eLEAGUE

V úterý to nevyšlo, nyní si Sinners zlepšili náladu. Na turnaji Snow Sweet Snow změřili síly s polským celkem Anonymo, jehož lídrem je legendární Janusz „Snax“ Pogorzelski. Sinners potvrdili roli favorita, na obou mapách byli pevně ve vedení a Anonymo porazili 2:0 (16:3, 16:12).

Ani Janusz „Snax“ Pogorzelski nestačil na Sinners. 27letý Polák již nějakou dobu nepatří mezi největší světové hvězdy, jeho individuální um je však nezpochybnitelný. Proti Sinners to však bývalému reprezentantovi Virtus.Pro tolik nepálilo, za dvě mapy si připsal celkové skóre 24-36 (-12).

Na Nuku byl Snax jediným borcem Anonymo, který se dokázal přehoupnout přes deset killů, Sinners svého soupeře v oblasti jaderné elektrárny naprosto zdemolovali 16:3.

Druhá mapa, kterou bylo Inferno, byla o poznání vyrovnanější. České jedničky však ovládly konec mače, vynikajícím výkonem se blýsknul Jindřich „ZEDKO“ Chyba (26-15).

Sinners se díky výhře 2:0 posunuli do skupiny týmů se skóre 2:1, zítra je tak čeká první zápas, v němž si mohou vystřílet vysněný postup do play off Snow Sweet Snow 3. Soupeř bude znám po odehrání všech středečních špílů, o oponentovi Sinners se dozvíte na Facebooku Sazka eLEAGUE.