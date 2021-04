Oskar o Entropiq i bitvě o český trůn: Obhajovat číslo jedna bude vždycky těžké

Fanoušci se těšili na tvůj AWP souboj s Capsenem, kam bys ho zařadil mezi českými snipery?

„Tak Capsen na Overpassu kousal no, je mladej, takže se za čas z něho může klidně stát číslo jedna. Teda záleží na tom, kdy odejdu do důchodu samozřejmě.“ (usmívá se)

Byl jsi spokojený s vetem? Beastik v našem rozhovoru říkal, že Overpass bude brzy vaše oblíbená mapa. Jak sedí tobě?

„Nevím, možný to je, já tu mapu hrál v roce 2015 nejvíc, pak jsem ji zase tři roky nehrál, takže si ji musím znovu nahrát a nakoukat a třeba to bude naše oblíbená mapa.“

Překvapilo tě, jak vyrovnaný zápas jste hráli s Entropiq?

„Ani ne, byl jsem v jejich pozici, vím, jakej drive tě žene, abys sundal jedničku v zemi. Ty zápasy nikdy nebudou lehký, ať už budem top 20-30, pořád bude težký obhajovat číslo jedna na CZ/SK.“

Byl během celé série moment, kdy sis myslel, že o body přijdete, kdy jsi už nevěřil v otočku?

„Tak logicky asi v ten moment, kdy jsme leavnuli server za stavu 11:15.“

Jak jsi viděl Overpass ze svého pohledu po tomto momentu a ještě se vraceli do rozjetého zápasu?

„No jako každej normální zápas, chtěl jsem vyhrát, tak jsem se snažil a dokázali jsme to obrátit.“

Na Overpassu jsi často hrál dvěma způsoby – agresivní push na longu či midu, nebo pasivnější kontrola s Neofragem. Co ti víc vyhovuje?

„Sám nevím, hledám si, co bude pro mne nejlepší. Jak jsem říkal, tuhle mapu mám nejmíň nahranou a jako tým Sinners, pokud jsme ji od prosince hráli 20x, tak to budu přehánět.“

Sinners chtějí obhájit Sazka eLEAGUE • Foto Sinners

Zaskočili tě Entropiq něčím na jejich T straně Nuku? Vypadalo to, že byli dobře připravení.

„Já byl spíš zaskočenej náma, co jsme schopní overthinkovat. Myslím, že kdybychom to hráli jako defaultně, tak by byl výsledek stejný jako naposledy... A jasně, co jsem slyšel, tak Entropiq jsou vždycinky připraveni, to se o nás bohužel říct tak moc nedá, jelikož jsme bez coache a máme toho o něco víc.“

Panuje spokojenost se včerejším výkonem?

„Asi jo, ale na chvilku. Je to jak na horský dráze.“

Vnímáš Entropiq jako hlavního konkurenta o výhru v Sazka eLEAGUE?

„Může být.“

V příštím kole vás čekají Sampi. Sledoval jsi jejich zápas, vidíš je jako silný celek?

„Nesledoval a nevím, co od nich máme čekat. Ale pokud budem hrát naší hru, tak bohužel Sampi nemají šanci.“

O víkendu jste mimo jiné postoupili do ESEA Premier, vnímáš to jako velký úspěch, nebo je to pro tým okolo světové třicítky povinnost?

„Tak myslím, že už tam kluci měli bejt dávno, není tak těžký se tam dostat, bude voříškem se dostat do EPL, ale nic není nemožný. A abych ti odpověděl na otázku, tak podle mě je to povinnost, přece jenom je to víc mainstreamové s větším rozsahem.“