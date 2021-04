Capsen: Oskara se nebojím, dokážu ho přehrát. Nejdůležitější je ale týmový výkon

Vraťme se na začátek k zápasu se Sinners. Jak jsi byl spokojený s výkonem?

„Tak oproti tomu prvnímu zápasu, co jsme hráli na MČR Tour, tak určitě jo. Chybělo štěstíčko. Mohlo to bejt klidně 2:0 pro nás, ale je to skupinová část, takže ještě o tolik nejde.“

Ty jsi hned na začátku zápasu vypálil ace, pomohlo ti to po nepovedeném konci základních třiceti kol?

„Já jsem to v tu chvíli nějak neřešil, byl jsem v pohodě celej zápas.“

Nebudu už se ptát na defuse kit…

„Spíš to bylo o tom, že mi kluci řekli, že žádný defky nejsou, tak jsem je potom ani nehledal po tom situ. A začala hrát hudba, tak jsem věděl, že to nestíhám. Ale i Sinners prohráli kolo kvůli tomu, že neměli kit.“

To ale musela být maximálně sekunda.

„Byla, o milisekundu bych to nestihl. Akorát jsem začal defovat, když začala hrát hudba, takže jsem to nemohl stihnout. Už se nám to jednou stalo proti Grond, když jsme začali defusovat ještě předtím, než začala hrát hudba, a stejně jsme to nestihli. Bylo by to hodně těsný…“

Lukáš "capseN" Koláčný • Foto Sazka eLEAGUE

V poslední době vás často vidíme na Nuku, snažíte se tuto mapu hrát víc? Je to jeden z vašich main picků?

„Tak Nuke byl, a asi vždycky bude jedna z našich hlavních map, i když to tak moc nevypadá poslední dobou. Ale na ty český týmy to většinou stačí.“

Vidíš nějakého černého koně jarního splitu? Eeriness například ukazují slušnou formu.

„Tak určitě každej tým může pozlobit. Ty papírově slabší týmy jsou tam od toho, aby zamíchaly kartama většinou. Ale jelikož postupuje šest týmů z osmi, tak i ti, kteří třeba nehrají tak dobře, tak mají celkem slušnou šanci na postup a něco v tom play off vybojovat. V COOL Lize, kde postupují jen čtyři, je to většinou jasný, kdo postoupí. Tady je to otevřenější.“

Když říkáš, že hlavní čtyřka je jasná, tak koho tak u nás vnímáš?

„Sinners, Enterprise, my. To je taková jasná trojka pro mě. A pak je to mezi Sampi a eSubou, ale momentálně jsou to spíš Sampi. Uvidíme, jak se bude oběma dařit v průběhu.“

Jak se ti zatím hraje s Moriskem?

„Jo, je to v pohodě, on k nám i sedí jako člověk, což je dost důležitý pro nás, protože se spolu všichni známe dlouho. Zatím dobrý, na to, že přišel na roli, která je dost těžká. Přebírá jí po Daxenovi, kterej toho měl hodně nahranýho a měl dost zkušeností, který prostě Pepa nemá. Hodně se zlepšil za tu dobu, co s náma hraje.“

Capsen vidí prioritu v play off • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Oskar v našem rozhovoru říkal, že se z tebe může stát domácí jednička. Myslíš, že jsi hlavní favorit na to sesadit Oskara z trůnu? Vidíš se jako top 2 AWP na česko-slovenské scéně?

„Mně to nejde přes pusu tohle o sobě říkat. Ono je to vesměs jedno. Nikdy jsem si nemyslel, že jsem horší jak někdo tady. Vždycky jsem dokázal ty ostatní přehrávat. Pro mě je ale nejdůležitější, aby vyhrál tým. Je jedno, jestli pro někoho budu nejlepší a pro někoho zase ne. Co je důležitý, je výkon na serveru.

Proti Oskarovi už jsem si na MČR Tour dokázal, že ho můžu přehrát. Do zápasu proti němu jdu s tím, že je to hráč jako každej jinej, nebojím se ho, i když je lepší než všichni u nás. Ale dá se to úplně v pohodě hrát, nebyli jsme daleko od výhry.“

Máš, co se týče sniperů, nějaký idol? Někoho, díky komu jsi pak lepší?

„Koukám hlavně na ty tier 2/tier 3 hráče, protože je to blíž tomu, proti čemu hrajeme my. Nemůžeš zároveň koukat na vipaře, kterej je úplně jinej než ty. Že bych měl ale nějakýho idola, co se týče AWP, tak to asi ne.“

V druhém kole na vás čekají Enterprise. To asi taky nebude úplně jednoduché, že?

„Na začátek jsme dostali dva nejtěžší soupeře. Nebude to lehký, ale jak říkám, je to skupinová část a ten cíl je dostat se do play off. Je lepší něco málo prohrát teď a v play off být ready na všechny, než teď všechny porážet a v play off vyhořet. Proti Enterprise jsme už dlouho nehráli, teď jsou celkem ve formě. Těžko říct, co od nich očekávat.“

Kdyby sis měl tipnout výsledek?

„Může to být 1:1, ale myslím si, že bychom úplně v klidu měli vyhrát.“