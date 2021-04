Jediná šance dostat svůj tým do Sazka eLEAGUE! Open turnaje startují, registruj svůj tým

Soutěž pro všechny hráče Counter-Strike: Global Offensive je tu! I ty se můžeš se svou skvadrou zúčastnit Sazka eLEAGUE Open, turnaje, na jehož konci může být postup do největší česko-slovenské ligy esportu.

Osm kvalifikací, osm postupujících, dva týmy mířící do barážových bojů. Sazka eLEAGUE Open je zpět. Desítky CS:GO týmů si to rozdají v následujících osmi soutěžích, ze kterých vzejde top 8. Ta bude následně bojovat v BO3 sériích, dva nejlepší se porvou se dvěma nejhoršími celky ze Sazka eLEAGUE o postup do hlavní soutěže.

Každá z osmi otevřených kvalifikací se odehraje systémem single elimination bracketu v BO1. O celku postupujícím do play off se rozhodne v závěrečné BO3 sérii.

V play-off se pak nejlepší osmička porve v double-elimination BO3 bracketu, finalisté postoupí do baráže, přes kterou vede cesta do hlavní soutěže Sazka eLEAGUE.

Tak neváhej a registruj se na první Sazka eLEAGUE OPEN! Následuj Cryptovu, která se dostala přes otevřené kvalifikace až do Sazka eLEAGUE! Začínáme ve čtvrtek 29. dubna v 17:00.

Registruj se zde!