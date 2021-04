AJTT před šlágrem s eSubou: Soupeře nechci nikdy podcenit na základě jejich výsledků

Podle fanoušků na sociálních se stal druhým nejlepším hráčem posledního kola Sazka eLEAGUE v CS:GO, svou formu bude chtít ukázat i proti eSubě. Filipu „AJTT“ Dolenskému to v druhém splitu parádně střílí, sám ale míří výš. „Nikdy nebudu spokojen na 100%,“ hlásí mladý střelec.

Leckr byl v pozápasovém rozhovoru hodně kritický vůči vašemu CT na Veritgu. Kde je ten hlavní problém, proč jste tolik ztráceli?

„S CT stranami bojujeme už delší dobu na většině map. Vertigo je toho jasným příkladem. Zatím jsme nenašli správný styl, který by nám za CT stranu na Vertigu herně seděl. Snažíme se na tom pracovat, a jsme si vědomi, že by Vertigo v případě zlepšení naší CT strany mohlo patřit k naším lepším mapám.“

Ty jsi ale vypadal na Vertigu hodně komfortně, checkoval jsi všechny úhly, vypadalo to, že ti ta mapa sedí. Je to tak?

„Ačkoliv Vertigo zrovna nepatří do mých oblíbených map, a častokrát zde bojuji s konzistentním výkonem, tak mi zrovna tento zápas celkem sedl.“

Na obou mapách jsi často lurkoval. Je to pozice, kterou máte v týmu jasně určenou?

„Hraji takové pozice, abych měl umožněno často lurkovat, což mi ve hře vyhovuje. Každopádně to není vždy jasně dané a všeobecně se každý snažíme v různých situacích tým doplnit.“

Snažíš se lurkovat spíše pro info, nebo si jdeš někdy pro agresivní peek a dáváš entry?

„Vždy se pří lurkování snažím vytěžit pro tým maximum. Hodně mi také pomáhají informace od spoluhráčů, kteří jsou například na druhé straně mapy, a já podle toho usoudím, zda si mohu dovolit agresivní peek, či jen odchytávat rotace a znepříjemnit tak soupeři hru.“

Na Infernu jste za stavu 13:11 prohráli proti force buyi. Ukončila jej zajímavá 1v1 situace, kde si nejsem úplně jistý, zda měla kulka trefit Capsena. Vnímáš to stejně?

„Z Capsenova pohledu to vypadalo zvláštně. Do takové situace jsme se ale neměli dostat. Nedokázali jsme rychle refragnout při rozbíhání B situ Eliva, který nás potrestal triple killem, a následně dopomohl Enterprise vyhrát toto kolo.“

V neděli jsi patřil mezi nejlepší hráče celého dne, cítíš se ve formě?

„I když se mi zápas podle statistik možná povedl, nebudu nikdy spokojen na 100% s tím, jak hraji. Vždy je totiž potřeba vědět, co zlepšit, a také pracovat na tom, aby mé výkony byly konzistentní. Momentálně jsem si vědom, že do svého individuálního tréninku nejsem schopen dávat úplné maximum, jelikož letos maturuji a nějaká příprava musí být i zde.“

Ve třetím kole se utkáte s eSubou, která není v úplně ideální formě. Překvapují tě jejich výsledky?

„Každý zápas je jiný a nikdy nechci soupeře podcenit na základě jejich výsledků, které jsou možná překvapivé.“

Twistovi se proti eEriness dařilo, vidíš ho jako největší sílu eSuby?

„Upřímně jsem ještě eSubu neměl čas sledovat, takže nedokážu posoudit. S naší hrou by nás ale nemělo od eSuby nic zásadního překvapit.“

Leckr je obecně brán za jednoho z IGL, který přípravu rozhodně nepodceňuje. Jak probíhá příprava z tvé strany? Soustředíš se spíš na sebe, nebo dáváš pozor na soupeře?

„Soustředím se hlavně na svůj výkon. At‘ už jdu hrát proti komukoliv, můj cíl je vždy určovat tempo soupeři a dostat se do své herní pohody.“

Ve druhém kole jsme měli často možnost vidět Krieg. Je to zbraň, která má potenciál dostat se zpět do mety, jak tomu bylo dřív i přes všechny nerfy?

„Po nerfu v tom nevidím nějaký větší smysl s Kriegem hrát a myslím si, že oproti AKčku je Krieg dost slabý a minimálně pro mě nepoužitelný.“

Map pool se často probírá. Uvítal bys změnu?

„Z map poolu bych odebral asi Mirage, kterou poslední dobou nemám v oblibě, a nahradil jí něčím novým, například novým Tuscanem. Celkově bych rád uvítal častější změny na mapách, které by vedly ke změně aktuální mety, protože věřím, že by to i z pohledu diváka bylo atraktivnější na sledování.“