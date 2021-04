Postup a nejcennější skalp Sinners? Patnáctý tým světa neměl po první mapě šanci!

Takovou jízdu, to si necháme líbit! Sinners ukázali svou obrovskou sílu a proti Extra Salt předvedli na Vertigu a Nuku výkon hodný týmu nejlepší světové dvacítky! Jeden z nejlepších severoamerických celků sice na první mapě zvítězil, Sinners však následně přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a zvítězili 2:1. Zároveň české jedničky postupují do play off Spring Sweet Spring!