SOUHRN: Sinners po srdnatém výkonu prohrávají proti FURIA 1:2

Takovýhle mač si nechají česko-slovensští fanoušci Counter-Striku líbit! Sinners, nejlepší český tým posledních let, nastoupil do zápasu proti brazilským hvězdám z týmu FURIA. Hrálo se o semifinále turnaje Spring Sweet Spring, vítězství by bylo pro český Counter-Strike historické. Bohužel, Sinners po výborném Vertigu nezvládli Mirage a prohráli 1:2.