HEROJIK v čele se slovenskými hvězdami čtvrtým postupujícím

Tři desítky týmů si to rozdaly v další Sazka eLEAGUE Open o postup do play off. Série otevřených kvalifikací má za sebou čtvrté dějství, ve finálové BO3 sérii se potkaly týmy HEROJIK a 1dayHeroes. Česko-slovenský celek svého soka přehrál jednoznačně 2:0 (16:9, 16:5).