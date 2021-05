Každý zápas je těžký, nikdo vám tu nenechá nic zadarmo, varuje Nbqq

Po dvou letech opustil svůj domov v organizaci ECLOT, nové útočiště našel v týmu Sampi. Vít „nbqq“ Pohlot rozjel spolu se svými parťáky velkou stíhací jízdu, po nepovedeném začátku jsou Sampi už na třetí příčce Sazka eLEAGUE CS:GO. K play off stačí jediná výhra, tu chtějí borci získat proti Cryptově. „Jakýkoli jiný výsledek je pro nás ztráta,“ je si vědom Vít Pohlot.

Nejprve se vraťme k zápasu proti Enterprise. S výhrou 2:0 musí panovat velká spokojenost.

„Určite jsme spokojení s výhrou 2:0, obzvlášť po ne úplně povedených pár zápasech, který jsme sehráli v poslední době. Snad nás tato výhra nakopne.“

Na obou mapách jste prováhali začátek. Stává se vám častěji, že do zápasů vstupujete pomaleji a postupně se rozehráváte?

„Popravdě až moc často na můj vkus. (směje se) Nevím, čím to je, jestli nějakou nervozitou ze začátku zápasu, a nebo jestli prostě nemáme štěstí.“ (směje se)

Ty sám jsi patřil v posledním kole mezi hlavní fraggery Sampi a spolu s Berym jsi ovládl statistiku Entry fraggů. Je to náhoda, nebo jde o tvou danou roli v týmu?

„Nejde o náhodu, moje role v teamu je entry, snažím se vybíhat první a zkusit sem tam někoho vzít s sebou.“

Ban Trainu proti Enterprise mohl být trochu překvapivý. Je to mapa, kterou jste předtím banovali pouze proti eSubě, vidíte tedy Enterprise jako silný celek na Trainu, nebo šlo spíš o komfort?

„Formát v Sazka eLEAGUE umožnuje dva bany po sobě, což mělo asi dost vliv na to, jak Kinzo banoval a Train nám jako mapa nevadí, umíme ji zahrát, ale když nemusíme, tak ji nehrajeme.“

V dalším kole vás čeká Cryptova. Co od tohoto zápasu očekáváš?

„Určitě to nebude jednoduchej zápas, ale doufám, že potvrdíme naši formu a vyhrajeme 2:0. Jakýkoli jiný výsledek je pro nás ztráta.“

Máš nějakého vysněného soupeře v play off?

„Kdyby ligu hrál Eclot, řekl bych je, ale jinak je mi jedno, koho potkáme, každý zápas je těžký a nikdo vám tu nedá nic zadarmo.“

Jak se po prvních měsících cítíš v Sampi? Kde vnímáš největší změnu oproti Eclot?

„V Sampi se o nás starají dobře, snaží se nám vyjít ve všem vstříc, když potřebujem, tak pomůžou. Nemůžu si zatím stěžovat.

Určitě největší změna je v podmínkách, jaký mám já, jakožto hráč. V Eclotech jsem musel při CSku chodit do práce, kolikrát jsem byl frustrovanej, sotva jsem došel domu z práce, a pak si to vylejval všude okolo. Proto bych chtěl poděkovat Sampi za možnost hrát fulltime a doufám, že jim to vrátíme našimi výkony.“

Hraješ Sazka Fantasy? Na jakou pozici by si tě měli případně fanoušci dát?

„Hraju a jelikož se snažím otevírat sity, tak asi na Entry fraggera.“