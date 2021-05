VIDEO: Kuriózní teamkill prodloužil zápas. Omlouváme se, zní ze Sinners

Na Miragi byli Sinners ve vedení 15:5, všichni teroristé mrtví, Max „SHOCK“ Kvapil zneškodňoval bombu, hráči odcházeli ze serveru. Bylo rozhodnuto. Jenže z ničeho nic přiletěl pod nohy střelce Sinners granát Jindřicha „ZEDKO“ Chyby, který jej usmrtil. Bomba explodovala. Zápas pokračoval.

Sinners se nakonec přeci jen své výhry dočkali, kuriozní konec Mirage však nemá obdoby. Že by podobný teamkill zamezil týmu v ukončení zápasu? To se opravdu vidí málokdy.

„Chci se omluvit za to héčko, neměl to být žádný disrespect. Bohužel jsem chtěl hodit smoke a dopadlo to, jak to dopadlo,“ vysvětluje ZEDKO a omlouvá se tak svým soupeřům.

K omluvě ZEDKA se v přímém přenosu přidal také IGL Sinners Sebastian „beastik“ Daňo. „Nebyl to disrespect na eSubu, nebylo to nic takového,“ vyjasňoval Beastik celou situaci. „Chceme se za to omluvit, byla to blbost,“ doplnil Sebastian Daňo.

Sinners nakonec celou BO2 sérii i po úžasném obratu na Overpassu ovládli 2:0 a v základní části Sazka eLEAGUE s jistotou obsadí první příčku.