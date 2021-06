Dvě kvalifikace ve dvou dnech, poslední šance na postup do play off!

Konec prvního splitu letošní sezóny Sazka eLEAGUE se blíží a s ním i konec Sazka eLEAGUE Open. Poslední dvě otevřené kvalifikace se odehrají ve středu 9. června a ve čtvrtek 10. června od 18:00. Tak neváhej, přihlas se do Sazka eLEAGUE Open a bojuj o postup do hlavní soutěže!

Šest míst je již obsazených, v kvalifikačním play off jsou volné poslední dvě místenky. Dark Tigers, HEROJIK, Dynamo Eclot, Glore, Universe a 1dayHeroes čekají na poslední duo, které se s nimi utká v bitvě o místo v baráži, kde již čekají Cryptova a eEriness MARVO.

Sedmá i osmá otevřená kvalifikace se odehrají systémem BO1 single elimination, o postupujícím pak rozhodne finálová BO3 série.

Pokud se chceš rvát o postup do Sazka eLEAGUE, přihlas se!

Registruj se do 7. kvalifikace ZDE.

Registruj se do 8. kvalifikace ZDE.

Jak se odehraje baráž Sazka eLEAGUE v CS:GO?

Zápas A: 1. tým Sazka eLEAGUE Open vs eEriness

Zápas B: 2. tým Sazka eLEAGUE Open vs Cryptova

Tyto dva zápasy se odehrají offstream nejpozději v pondělí 14.6.

Středa 16.6.

Všechny zápasy ve středu 16. června můžete sledovat na twitch.tv/eleaguecz.

13:15 Zápas C: Vítěz A vs Vítěz B, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021

15:30 Zápas D: Poražený A vs Poražený B, poražený z tohoto zápasu vypadává z baráže

17:45 Zápas E: Poražený C vs Vítěz D, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021