Favorité z Dynamo Eclot se baráže nezúčastní! Bojovat budou Dark Tigers a Herojik

Jak se odehraje baráž Sazka eLEAGUE CS:GO?

Všechny zápasy baráže se odehrají v BO3 sériích systémem double elimination.

15.6.

Zápas A: Herojik vs eEriness (17:00)

Zápas B: Dark Tigers vs Cryptova (21:00)

Zápasy A a B se odehrají mimo stream.

16.6. (vše navazuje, časy zápasů navazujících jsou tedy orientační) - vše na streamu

13:15 Zápas C: Vítěz A vs Vítěz B, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021

15:30 Zápas D: Poražený A vs Poražený B, poražený z tohoto zápasu vypadává z baráže

17:45 Zápas E: Poražený C vs Vítěz D, výherce tohoto zápasu získává slot v Sazka eLEAGUE 2. split 2021

Sestavy týmů pro baráž:

Herojik:

Martin „creZe“ Bagala

Šimon „suplicK“ Skuplík

Peter „naturalG“ Turčan

Marek „zepHs“ Hankoščák

Ľuboš „HenkkyG“ Ilko

eEriness:

Pavel „Replay“ Vaněk

Dávid „Feki“ Fekeč

Matěj „stinx“ Štorek

Kristián „heikkoL“ Garbera

Vojtěch „Valencio“ Mydlář

Dark Tigers:

Tomáš „system“ Zemko

David „Aralio“ Vu

Patrik „outex“ Tomko

Filip „Filixos“ Haluška

Martin „zur1s“ Sláma



Cryptova:

Maximilián „w8max“ Macášek

Alexander „Albraz“ Wanhatalo Darehed

Igor „aza“ Badurkin

Igor „sheerty“ Kubay

Jakub „m1key“ Krausko