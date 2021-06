Podceňovaná sestava tři body od druhého místa. S Brute se musí počítat

Málokdo před začátkem splitu čekal, že Brute získají stejný počet bodů jako eSuba a za přímým postupem do semifinále zaostají o pouhé tři body. Jenže čtveřice mladíků spolu se zkušeným Ondřejem „EYO“ Šťastným ukázala velkou sílu a do čtvrtfinále půjdou jako jeden z týmů, které mohou překvapit. Podaří se jim to?