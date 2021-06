Chtěl bych vyhrát titul. Na Entropiq Prague se těším, hrají pěkné CS, hlásí Nbqq

Jen těžko hledat borce v lepší formě. Vít „nbqq“ Pohlot byl jedním z klíčových hráčů Sampi v honbě za druhým místem, které organizaci fotbalového internacionála Jakuba Jankta zajistilo přímý postup do play off. Další meta je jasná - finále. „Určitě bych to chtěl vyhrát. Ale ať už nastoupí proti Sinners kdokoli, tak bude muset doufat, že vstali špatnou nohou,“ vtipkoval střelec v barvách Sampi.