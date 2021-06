Bezchybný Capsen i silné picky. Co potřebují Entropiq Prague k zisku titulu?

David proti Goliášovi. Finále Sazka eLEAGUE CS:GO bude podobné biblickému příběhu. Také má jasného favorita, který se zdá být neporazitelným. Sinners mají v historii Sazka eLEAGUE skóre 51:3, poslední prohraná mapa se datuje k 27. září 2020. Pokud chtějí Entropiq Prague obrat českou jedničku o korunu, musí hned zdvojnásobit počet jejích proher a po 266 dnech obrat Sinners o mapu. Co jim k tomuto cíli může pomoci?

Capsen musí předvést to nejlepší

„Proti Oskarovi už jsem si na MČR Tour dokázal, že ho můžu přehrát. Do zápasu proti němu jdu s tím, že je to hráč jako každej jinej, nebojím se ho, i když je lepší než všichni u nás. Ale dá se to úplně v pohodě hrát, nebyli jsme daleko od výhry.“

Tak zněla slova Lukáše „capseN“ Koláčného po prvním kole Sazka eLEAGUE, kdy Entropiq Prague jen obrovsky těsně prohráli proti obhájcům titulu (za stavu 15:14 chyběly desetiny k defusu).

Ve finále jarního splitu Sazka eLEAGUE CS:GO bude mít 22letý sniper ideální šanci na potvrzení svých slov. Jeho spoluhráči ho budou potřebovat. V semifinále přišel ze strany Capsena nejeden velký miss. To se ve finále nesmí opakovat.

Prohra map picku nepřichází v úvahu

Vyhrát BO5 proti Sinners je extrémně těžký úkol. Dlouho budete hledat mapu, na které si zástupci liberecké organizace se svými soupeři na česko-slovenské scéně neporadí. S největší pravděpodobností zabanují Dust 2, na ostatních šesti mapách se již v jarním splitu předvedli. Na všech mají 100% winrate.

Pokud chtějí mít Entropiq Prague šanci, musí ovládnout své map picky. Těmi budou s největší pravděpodobností Nuke a Inferno/Overpass. Především první zmiňovaná mapa bude rozhodovat.

Zkušenosti a schopnosti Sinners nedovolují soupeřům větší zaklopýtnutí. Jakmile se Sinners dostanou do vedení 2:0, je dost možná hotovo. Začátek série potřebují Entropiq Prague zvládnout na jedničku, což s největší pravděpodobností zahrnuje vítězství na Nuku.

AJTT potřebuje střelce HONESe a MoriiSka

Filip „AJTT“ Dolenský je bez větších debat největší hvězdou Entropiq Prague. Narozeninový víkend by jistě rád oslavil vítězstvím, k tomu však potřebuje stabilní střelec pomoc svých spoluhráčů. Především pak Jana „HONES“ Urválka a Josefa „MoriiSko“ Maurence.

Právě tito dva jsou často otazníkem. První zmiňovaný si v semifinále proti Sampi parádně zastřílel a dotáhl svůj tým do finále, MoriiSko ale musí zabrat. K/D 0.74 v play off je nejhorší z celé pětice Entropiq Prague (čtvrtý Michal "leckr" Kadlíček má 0.86).

Pokud Josef Maurenc ukáže, co v něm doopravdy je, budou jej mít Sinners plné ruce. K tomu připočítejme silného AJTTa, ve formě hrajícího HONESe a rýsuje se nám zajímavé finále. A jestliže se k této trojici připojí i Capsen s Leckrem, můžeme být svědky obrovského překvapení.