TOP 5 největších hvězd jarního splitu: trojici Sinners doplňují stabilní střelci

Sinners se na bootcampu připravovali na play off Sazka eLEAGUE • Ondřej Horák/Sazka eLEAGUE

Jarní split Sazka eLEAGUE CS:GO je minulostí a je na čase se ohlédnout za tím nejlepším, co nám poslední dva měsíce nabídnuly. Podle předpokladů se dařilo Sinners, svou kvalitu znovu potvrdila i dvojice střelců z eSuby a Entropiq Prague.

Tomáš „oskar“ Šťastný

Návrat legendy. 29letý sniper začal oblékat na konci roku 2020 dres Sinners a ohlásil tak velký comeback na česko-slovenskou scénu Counter-Striku. A že mu to pálilo!

Nejlepší K/D, nejvíce zabití, nejvíce entry fragů. V Sazka eLEAGUE neměl Tomáš Šťastný konkurenci. Předčil očekávání fanoušků, která byla již tak vysoká.

Oskara neskolil ani koronavirus, který jej zasáhl týden před finále. Během závěrečného víkendu sice zapsal pro něj podprůměrné K/D 1.16, přesto však byl v centru dění a postaral se o nejeden precizní flick. Velkou show korunoval knifem na první mapě finálového klání proti Entropiq.

Oskar nožem poslal k zemi AJTTa

Dominik „Blogg1s“ Janita

Cesta eSuby v Sazka eLEAGUE sice skončila již ve čtvrtfinále, i tak se Dominik „blogg1s“ Janita zařadil mezi nejlepší hráče celého splitu.

„Cítím se v nejlepší formě, kterou jsem kdy měl, tím že kluci odešli do Enterprise mi dali neskutečnou motivaci a chuť do toho se posunout individualně.“ Tak zněla slova snipera eSuby před začátkem jarního splitu. Z úvodu to na životní formu nevypadalo. Pak se ale hvězda „modré krve“ utrhla ze řetězu a vyšvihla se na vrchol několika stěžejních individuálních statistik.

1.22 K/D (5. místo), 3,93 entry killů na mapu (1. místo), také v clutch situacích se Blogg1sovi dařilo.

Pravý vrchol výkonů ostravského hráče přišel v play off. Ze všech deseti playerů na serveru se mu dařilo nejlépe, jeho K/D 1.37 jen potvrdilo jeho nadprůměrnou fazónu. Jeho kolegové však podobnému tempu nekvitovali a eSuba se s turnajem Sazka eLEAGUE rozloučila předčasně.

Blogg1s si užil knife proti svému bývalému spoluhráči

Max „SHOCK“ Kvapil

Česká headshot machine opět zafungovala na výbornou. Max „SHOCK“ Kvapil byl statisticky druhým nejlepším hráčem Sazka eLEAGUE, v play off dokonce kraloval, když přeskočil veškerou konkurenci a s 1.4 K/D se stal MVP play off. A grandfinále? To byla jedna velká paráda.

Spoluhráči, soupeři, experti a především fanoušci vyzdvihovali „Šikyho“ do nebes. Co rána, to zásah. Max Kvapil předvedl jeden z nejlepších individuálních výkonů historie Sazka eLEAGUE.

Za zmínku stojí především Shockův výkon na Miragi. Druhá mapa byla pro vývoj celé série extrémně důležitá. Sinners nebyli daleko od prohry dvou úvodních map. Naštěstí měli po ruce zbraň hromadného ničení.

SHOCK se ve finále nemýlil

Filip „AJJT“ Dolenský

Jen těžko hledat konzistentnějšího střelce (mimo Sinners). 20letý Filip Dolenský prostě nezklame, Entropiq Prague se na něj můžou spolehnout. Problémem většiny hráčů zelené party jsou právě nevyrovnané výkony, které AJTTovi nedělají problém.

Během celého jarního splitu druhé sezóny zaznamenal čerstvý maturant 1.15 K/D. Pouze jednou byl střelecky mimo (0.78 proti Sampi), pod 1 K/D se dostal jen ve dvou dalších případech (0.94 ve čtvrtfinále, 0.99 ve finále). Jenže jedna statistika výkon nedělá. I když se třeba AJTT nepohyboval na vrcholu tabulky, byl extrémně důležitým článkem svého týmu.

Od historicky prvního splitu Sazka eLEAGUE se nedostal do podprůměrných čísel, když se daří, zařadí vyšší rychlostní stupeň a se soupeři si přímo pohrává. Pokud bude stoupající tendence jeho výkonů pokračovat, může se AJTT na podzim ucházet o titul MVP.

AJTT si poradil i s hvězdami ze Sinners

Adam „NEOFRAG“ Zouhar

Jméno 20leté hvězdy samozřejmě nemůže chybět. Největší talent česko-slovenského Counter-Striku posledních let pomalu nakukuje mezi evropskou elitu, o Neofragovi kolují příběhy i mimo české lesy a háje.

Adamův agresivní styl a precizní aim diváky baví. Jakmile hráči proti sobě na serveru spatří Adama "NEOFRAG" Zouhara, ví, že tenhle zápas bude extrémně náročný. Do skládanky Sinners zapadá perfektně, v týmů se cítí dobře, a je to vidět.

O číslech snad ani netřeba mluvit. Není aspekt hry, ve kterém by Neofrag neexceloval.