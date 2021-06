Milionová hranice pokořena, Gambit vládnou světovému Counter-Striku

Historie Counter-Strike: Global Offensive se často dělí na dynastie. Na začátku byli Ninjas in Pyjamas, v dalších letech následovali Fnatic, SK/Luminosity či Astralis. O přihlášku mezi smetánku Counter-Striku se v roce 2021 hlásí další tým - Gambit. Chtějí vlastní éru, mají ji mít. Neuplynulo ani šest měsíců a ruská organizace se může pyšnit prize money přes jeden milion dolarů.

Z patnáctého místa na první v průběhu 100 dní. Světový žebříček hltv.org dlouho nepamatuje takový raketový vzestup, jaký v letošním roce předvedla rudá mašina značky Gambit. Z Youngsters se stali mistři. Akademie se transformovala v „A“ tým, který ovládl svět.

Start proti Čechům

Jako jeden z nejlepších Tier 2 týmů byli Gambit v polovině ledna pozváni přímo do play off Vulkan Fight Series. Roli hlavního favorita potvrdili, bez větších problémů se prostříleli až do finále.

V něm čekali Sinners. Liberecká organizace nepoznala do závěrečné BO3 série přemožitele, v té době 13. tým světa byl však nad jejich síly. Gambit Esports si po výhře 2:0 (16:13, 16:14) připsali první zářez a do kapes hráčů přistálo 22 500$. První příspěvek do kasičky, která se již za měsíc změnila v menší trezor.

8,5 milionu a zápis do historie

IEM Katowice. Jen těžko hledat větší a prestižnější turnaj, jenž nemá přízvisko Majoru. Legendární polské klání se sice druhý rok po sobě muselo obejít bez atmosféry burcující Spodek Areny, to mu však na prestiži nic neubírá. Vyhrajete Katowice? Jste součástí historie Counter-Striku.

„Nejdřív jsem si to neuvědomoval. Za pár dní jsem se ale téměř rozbrečel. Vyhráli jsme Katowice,“ vzpomínal během posledního HLTV Confirmed Vladislav „nafany“ Gorshkov na přelom února a března, kdy Gambit oslavovali svůj triumf.

400 000$ (8,5 milionu korun) v prize money a posun na čtvrté místo žebříčku HLTV.org. Slušný výsledek.

Gambit vládnou CS:GO • Foto Gambit Esports

Doba stříbrná se špetkou zklamání

Metu půl milionu dolarů pokořila čtveřice Rusů s kazašským Hobbitem na Pinnacle Cupu. V konkurenci Ninjas in Pyjamas, BIG či Team Spirit uspěli a již v dubnu za sebou měli třetí úspěšný turnaj s příchutí vítězství.

Dalším z vrcholů sezóny byla ESL Pro League. Gambit už dávno nepatřili mezi potenciální překvapení, nyní byli favority. Cokoliv kromě finále bylo zklamáním.

To se ale i přes umístění v top 2 dostavilo. Proti Heroic byli Gambit obrovsky blízko, i kvůli dvěma nezvládnutým prodloužením na nejvyšší stupínek nevystoupali. Prohra 2:3 bolela.

Po vítězství Gambit na BLAST Premier: Spring Showdown se pohledy esportového světa upřely na DreamHack Masters Spring. Východoevropská světová jednička byla hlavním aspirantem na titul.

Dlouho se dařilo, až do finále neprohráli Gambit jedinou sérii. Poslední překážkou byli Natus Vincere. Bohužel, borci v červeném další CIS derby neovládli a s turnajem se loučili jako druzí.

Zlatý hattrick

Tři týdny, tři vrcholné turnaje, tři finále. Od 30. května do 20. června se Gambit Esports utkali o triumf se třemi různými soupeři. A pokaždé byli úspěšní.

Zlatá éra začala na EPIC CIS League Spring 2021. Na prvním RMR turnaji CIS regionu se rozdávaly důležité body, které celkům mohou zaručit účast na příštím Majoru. Gambit nenechali nic náhodě, ve finále si poradili s Virtus.Pro, a pokud na StarLadder RMR nepropadnou do podprůměru, vrchol letošního roku se jim nevyhne.

Pokud by se tak snad stalo, bylo by to obří překvapení. Na IEM Summer totiž sympatická pětice smetla v boji o titul OG, o týden později na BLAST Premier: Spring Finals poznali její sílu Natus Vincere. Tým v lepší formě nenajdete.

Právě 225 tisíc dolarů z Blastu dostalo Gambit Esports přes hranici 1 000 000$. Do dalšího RMR jdou hráči s hvězdou na hrudi jako světová jednička a vládce světového CS:GO. Éra je na začátku, světový trůn dobyt. Další stanicí je Major.