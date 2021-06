Major ve Stockholmu? PGL a Valve doufají v dobrý konec, ten je ale daleko

Další Major v CS:GO by se měl odehrát ve Švédsku • PGL

Nejdříve The International v Dota 2, nyní Major v Counter-Strike: Global Offensive. Obě akce se mají konat ve švédském Stockholmu, obě se s největší pravděpodobností přesunou do jiné lokace. TI 10 už se poohlíží po novém domově, co se týče CS:GO, cílem je stále Stockholm. Jenže šance je mizivá.