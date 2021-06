Česká paráda! Sinners poráží polský výběr a jsou blízko největšího úspěchu domácího CS:GO

Nezastavitelná mašina Sinners přejíždí jednoho soupeře za druhým. Česká pětice drtí konkurenci v ESEA Premier a v play off se kvalifikovala jako první tým do finále! 37. tým světa tak dělí jediná vyhraná série od postupu do ESL Pro League, jedné z největších soutěží světového Counter-Striku.