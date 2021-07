Brazilec FalleN se po konci letní pauzy stane in-game lídrem týmu Liquid

Gabriel “FalleN” Toledo si aktuálně užívá zaslouženou dovolenou, 15. srpna 2021 ale naskočí zpátky do akce a to rovnou na klíčovou pozici lídra.

Informaci potvrdil spoluhráč Jonathan „EliGE“ Jablonowski na svém posledním streamu. „Stewie byl lídrem na IEM Cologne, ale předpokládám, že se po letní pauze stane lídrem FalleN,“ řekl EliGE.

Sniper FalleN byl dříve kapitánem Luminosity Gaming, SK Gaming a MIBR, zkušeností má tedy bezesporu dostatek. K Team Liquid se připojil v lednu 2021 a lídr pozici v barvách Liquid si už vyzkoušel na turnaji IEM Katowice v únoru téhož roku.

Neustálá změna in-game lídra značí, že si Liquid není úplně jistý tím, jaký přístup chce aplikovat. FalleN byl ale mnohokrát považován za nejlepšího kapitána na scéně CS:GO a to především v době jeho působení v Luminosity a SK Gaming, pokud by své schopnosti přenesl do Liquid, byl by tým určitě spokojen.

Prozatím není jisté, zda FalleN převezme pozici lídra natrvalo, nebo se bude jednat pouze o několik turnajů.