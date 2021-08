Měli jsme odlišný pohled na hru, vysvětluje The Elive změny v Enterprise

Sestava Enterprise se již klasicky po splitu pozměnila a nově složený celek okamžitě dosáhl obřího úspěchu. Po postupu do ESEA Premier budou zástupci slovenské organizace chtít ve formě pokračovat i v Sazka eLEAGUE. Kromě personálních změn se podle Erika „The eLiVe“ Sitha budou muset přizpůsobit i odlišným rolím. „Adejis prebral callovanie tak na pol,“ vysvětluje slovenská hvězda. Upustí od role IGL úplně?

Předpokládám, že změny znamenají, že jste s výsledky z prvního splitu nebyli spokojení?

„Na jednu stranu áno, na jednu stranu nie. Dosiahli sme úctihodné výsledky v ESEA, vďaka ktorým sme sa momentálne dostali do ESEA Premier. Mali sme iba nezhodu v hraní, a jednoducho sme chceli byť na rovnakej vlne. Hráči LucasP a Levi sú stále úžasní hráči a majú veľký potenciál, iba sme nemali rovnaký pohľad na hru. To sa stáva.“

Proč jste se rozhodli pro angažování Matyse a Adejise? Čím vás přesvědčili?

„Chceli sme niekoho nového, koho by sme si mohli sformovať. Niekoho, kto si chce nechať poradiť, a taktiež sme chceli sviežu krv v tíme. Hral som s nimi aj SVK repre a tam som videl, že komunikácia je dobrá a aim majú tiež dobrý. Tak sme si napísali porozprávali sa.“

Jak jste nakonec s Adejisem vyřešili roli IGL?

„Adejis prebral callovanie tak na pol. Chlapec má dobré nápady, ale ukončovanie kôl v situáciach prenechávajú mne a Forsymu. Časom sa posnažíme upustiť aj od toho, aby mal Adejis celú kontrolu nad zápasom.“

Kde jsi viděl největší mezery v posledním splitu? Dokázali jste na nich zapracovat?

„Povedal by som, že sme mali veľké očakávania a taktiež nám nesedel štýl hrania.“

Mění se nějak tvůj IGL styl podle hráčů v týmu?

„Ako IGL by som mal poznať svojích hráčov a podľa toho im dať pozície v tíme, či za CT, alebo za T. Inak by som calloval stále rovnako, lebo si myslím, že môj pohľad na hru má veľký potenciál. Nemenil by som ho kvôli iným.“

V Sazka eLEAGUE se nově objeví také Ancient, jaký je tvůj názor na tuto mapu?

„Ancient je úžasná mapa, veľmi sa mi páči a teším sa na oficálne zápasy na tejto mape.“

Existuje nějaká mapa, kterou bys rád viděl v map poolu?

„Tuscan určite, z 1.6 si ju pamätám a keď si predstavím mapu v CS:GO, viem, že by to malo veľký úspech.“

Jaký bude cíl v Sazka eLEAGUE?

„Zahrať čo najlepšie.“

Koho bys tipoval na černého koně soutěže?

„Netuším.“