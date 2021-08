Sinners proti outsiderovi. Podaří se dnes českým jedničkám vstup do ligy?

ŽIVĚ DNES 18:00 | Úvodní tři zápasy prvního kola Sazka eLEAGUE CS:GO již znají svého vítěze, dnes od 18:00 zbývá odehrát poslední špíl mezi Sinners a Brute. Trojnásobný šampion narazí na celek plný nováčků. Favorit je jasný, Brute jdou především sbírat zkušenosti. Proti hlavnímu adeptu na titul to budou mít extrémně těžké.

Netřeba si nic nalhávat. Dvacátý tým světa, který hraje téměř ve stejné sestavě již 18 měsíců a jde si pro čtvrtý titul Sazka eLEAGUE, bude jasným favoritem. Nedá se očekávat, že by jej Brute složení převážně z bývalých hráčů akademie měli výrazněji potrápit.

Obtížných začátků jsou si vědomi i samotní hráči. „Zo začiatku to pre nás bude veľký problém,“ komentuje nedostatek zkušeností Róbert „masaker1s“ Káčer, sniper Brute.

Výsledkové podpory se mladému celku nedostává ani před začátkem jejich působení v Sazka eLEAGUE. V ESEA Main odehráli Brute pět zápasů, ze všech vyšli bez bodu.

Na druhé straně Sinners půjdou do špílu proti Brute po konci svého prvního světového elitního turnaje. Za poslední týden dokázala liberecká organizace porazit G2 Esports a výrazně potrápit Complexity či OG.

Sinners sice do play off ESL Pro League nepostoupí, ukázali ale, že mezi ty nejlepší týmy světového Counter-Striku patří. Cokoliv jiného než výhra proti Brute by byla obřím překvapením.

Přímý přenos ze zápasu Sinners - Brute začne dnes od 18 hodin na twitch.tv/eleaguecz, sledovat ho můžete i na webu sazkaeleague.cz.