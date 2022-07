GLOSA: Upekl se podpis pátého hráče SINNERS? CEO hříšníků, ale i Entropiq leccos naznačují

Prvně jsme zjišťovali, zda by ona pátá posila SINNERS už nenastoupila dnes ve čtvrtfinále Sazka eCUPu. Bylo by to nasnadě, třeba Dark Tigers a Cryptova se svými přestupovými rošádámi přišli těsně před startem soutěže, tak aby už nové sestavy mohly hrát pohromadě. Podle pořádajícího Grunexu nicméně hříšníci do utkání proti Outsiders23 nastoupí ještě s trenérem tomkeejsem.

A jak je to s případnou posilou? Není tajemstvím, že SINNERS aktivně hledají náhradu za NEOFRAGa, projekt s tomkeejsem je jen dočasné řešení. Naposled se do spotlightu dostala kuloární spekulace, že by oním hráčem měl být slovenský ostrostřelec Patrik „Zero“ Žúdel.

Na to teď vtipně a trefně reagoval CEO Entropiq Daniel Kloud právě pod onen Moritzův tweet, zmínil spolupráci organizace s obchodním řetězcem a udělal narážku na Zera. "Been to Kaufland and haven’t seen you anywhere around. Zero csgo players literally. Hope you’ll make it work out buddy."

Dočkáme se tedy konečně?

Autor: David Randuška

