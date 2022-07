Nejdřív chtěl složit tým s Dytorem, teď září v barvách Cryptovy. BeryP znovu vlétnul na scénu!

Jak se ti zatím líbí v novém působišti?

Jsem tu sice pár dní, ale zatím mám z týmu dobré pocity. Kinzo je skvělej teammate, se kterým se známe a máme stejnej pohled na hru, PR mladíček co se chce ukázat, MAXX support co udělá cokoliv pro tým a zyored ostřílený střelec ze scény.

Ve hře byl tým s Dytorem i vytvoření vlastní organizace

Co si dělal těch 10 měsíců po odchodu ze Sampi? Jaktože si nikoho nereprezentoval?

Když skončili Sampi, měli jsme v plánu já, kinzo a Dytor skládat tým. Snažili jsme se najít organizaci která by o nás měla zájem. V jeden moment to vypadalo hodně dobře s Cryptovou, kde měla být sestava já, kinzo, Dytor, MAXX a zyored. Organizace se ale rozhodla pro jiné hráče a kinzo se rozhodl, že do toho půjde s nimi..

Já a Dytor jsme nedokázali už nic složit a ani jsme neměli moc náladu po tom co nás kinzo leavnul. Takže já se snažil něco vytvořit s lidma, ve které věřím, dokonce jsem měl v plánu vytvořit vlastní organizaci v případě, že Cryptova nevyjde. Ale po kinzově odchodu se to rozpadlo. Nejspíš to tak mělo být, aspoň jsem si mohl od týmového cska odpočnout a teď jsem z5.

Jak dlouho probíhaly "námluvy" s Cryptovou?

Od nového roku do července se mi ozvali hráči asi třikrát, že by o mě měli zájem, ale organizace nic nechtěla měnit. Když se mi teďka ozvali znovu, tak jsem s nimi vyzkoušel jeden den. Pak jsme se domluvili na podmínkách.

Mám chuť něco s týmem dokázat

Zatím se uvedl parádními výkony - včera rating 1.95 - čím to? Chytil si s návratem na CS scénu slinu?

Mám chuť něco s tímto týmem dokázat, určitě mi pomohla ta delší pauza od hraní z hlediska mentálního zdraví.

Jaké cíle máte s Cryptovou? Kromě eCupu?

Organizace určitě má nějáké cíle... ale pro mě je důležité se zlepšovat a do budoucna ukázat něco v evropských ligách a turnajích.