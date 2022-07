INTRO: Patrik Žúdel má dostat SINNERS do top30. Bývalý zaměstnavatel GamerLegion na něj pěje ódy

Je mu 23 let, ale už má za sebou slušnou kariéru. Patrik "Zero" Žúdel se vrací na česko-slovenskou scénu. Ulovila ho domácí jednička SINNERS. A cíle? Dostat se do top30 hltv. GamerLegion, odkud k hříšníkům přestoupil má na ně jen slova chváli. Zapadne Zero do nové sestavy? Pro hovoří mentální síla, profesionalita i univerzálnost.