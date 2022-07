Team Sampi kupují HONESE. Do Entropiq Prague se vrací nadějný AJTT

Nově příchozí Urválek nahradí v týmu bývalého slovenského riflera Andreje "Adejis" Kameništiaka. Team Sampi tak naplno využívají panující letní přestávku a snaží se dát dohromady svou Counter-Strike sestavu a vdechnout ji nový život.

Honza byl jedním ze zakládajících členů pražské CS:GO sekce Entropiq a po dlouhých dvopu letech dává s bohem místnímu kolektivu. CEO Entropiqu, Daniel Kloud děkuje HONESOVI za dobu působení v organizaci a přeje mu hodně štěstí do budoucna.

V Twitteru obou týmů panuje veselá a přátelská atmosféra, a tak to má být

No a aby toho nebylo málo, tak bývalý profesionální League of Legends hráč a nyní gaming director Entropiq - Pavel Klaban, veřejně oznámil návrat Filipa "AJTT" Dolenského do základní Counter-Strike sestavy Entropiq, který od dubna tohoto roku vysedával na lavičce. Dle slov Pavla tým momentálně intenzivně pracuje na složení nové sestavy, která bude oficiálně představena v polovině srpna.

Největší herní úspechy - Entropiq Prague

1. místo: 1. COOL League Season 9

2. místo: Sazka eLEAGUE Spring 2021

1. místo: Polish Esport Cup Summer 2021: Season 2

2. místo: 1. COOL League Season 10

4. místo: Sazka eLEAGUE Fall 2021

5. až 6. místo: Mistrovství ČR 2021

7. až 8. místo: Tipsport Cup Bratislava 2022

3. místo: Tipsport Cup Bratislava 2022

Aktuální sestava Entropiq Prague

Michal "leckr " Kadlíček - Kapitán

" Kadlíček - Kapitán Josef " MoriiSko " Maurenc

" Maurenc Michael " sesL " Higatzberger

" Higatzberger João "horvy" Horvath - Trenér

Největší herní úspechy - Team Sampi

1. místo: Logitech G Cup

5. místo: Sazka eLEAGUE Fall 2020

3. místo: Sazka eLEAGUE Spring 2021

4. místo: 1. COOL League Season 10

5. až 8. místo: Y-Games PRO Series 2021

5. až 6. místo: Mistrovství ČR 2021

5. až 6. místo: Tipsport Cup Bratislava 2022

2. místo: Tipsport Online Cup 2022

Aktuální sestava Team Sampi

Ladislav " GuardiaN " Kovács - Kapitán

" Kovács - Kapitán Matúš " matys " Šimko

" Šimko Lukáš " sAvana1 " Lintner

" Lintner Michal " T4gg3D " Vrzal

" Vrzal Jan "H ONES " Urválek

" Urválek Jakub "bfull" Kokoška - Trenér

