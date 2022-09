"Cesta do Evropy je drahá." Mají šanci se porvat o Major, ale chybí prostředky. Pomůže crowdfunding?

Donedávna hráli pod organizací Gaimin Gladiators, nyní je sestava, kterou vede bývalý hráč Cloud9, bez zázemí. „Cesta do Evropy je drahá,” hlásí trenér SEMPHIS a burcuje komunitu k finanční podpoře. Pomoci týmu se chytil i Gabriel "FalleN" Toledo. Tým pod názvem Squirtle Squad se kvalifikoval na americké RMR, které se ale překvapivě koná v Evropě.

(zdroj náhledové fotografie: Husiek)

Na RMR do Švédska a v případě postupu zpátky přes půl planety, do slunné Brazílie, kde se Major odehraje. Na zvláštní situaci teď doplácí tým, který nemá zázemí a prostředky. Sestava hráčů z USA Squirtle Squad s kanadským trenérem SEMPHISem, se tak rozhodla poprosit o finance veřejnost.

Americká kvalifikace na Major je našlapaná

Mezi hlavní favority RMR ve Stockholmu patří velké organizace jako je FURIA Esports, Imperial Esports, Team Liquid, MIBR, Complexity Gaming nebo Evil Geniuses.

Proti těmto velikánům se postaví například Infinity, organizace z Kostariky, která si za tři roky svého působení odnesla z turnajů necelých čtyřicet tisíc dolarů. Pro srovnání, pouze o rok starší organizace MIBR se pohybuje na skoro dvou milionech dolarů!

Rozdílné finanční možnosti nyní v komunitě CS:GO rezonují i kvůli příspěvku trenéra ex-Gaimin Gladiators, Koryho “SEMPHIS” Friesena. Vzhledem k tomu, že se událost odehraje na evropské půdě, jsou náklady pro americké celky významně vyšší, na což především menší týmy doplácejí.

„Snažíme se získat co nejvíc peněz to jen jde, cesta do Evropy je bez podpory opravdu drahá. Před začátkem turnaje ve Švédsku bychom rádi uspořádali boot camp v Německu, na ten nám ale opravdu nezbývají peníze,” popisuje situaci SEMPHIS.

Pomoc přislíbil FalleN

Ke sbírce se kladně postavil například Gabriel "FalleN" Toledo, který dokonce přislíbil pomoc s výběrem financí prostřednictvím svého streamu. Jeho iniciativu je třeba vyzdvihnout, jedná se totiž o člena Imperial Esports, který se s ex-Gaimin Gladiators utká na již zmíněném americkém RMR turnaji.

Cílovou částkou sbírky je 10 000 kanadských dolarů. Doposud nejvyšší částkou $300 přispěl bývalý profesionální hráč a nynější klíčová opora managementu Evil Geniuses, Soham “valens” Chowdhury.

Odkaz na sbírku: https://www.gofundme.com/f/help-make-north-american-cs-great-again/donations