ROZHOVOR s kapitánkou repre Miley: O skládání týmu, haterech a pekle s hráčky Astralis

Ahoj Miley, rovnou se zeptám na události posledních dní. Jaké bylo reprezentovat Českou republiku?

Bylo to vlastně poprvé, co jsem hrála reprezentovala Česko (v čemkoliv) a snažila jsem se reprezentovat náš stát, co nejlépe. Vzhledem k tomu, že jsem ale jedna z opravdu mála holek, co teď kompetetivně hrají CSko, tak to, že reprezentuji Česko beru osobně i na kompetetivní holčičí scéně. Ale když jsem měla oficiálně možnost hrát za reprezentaci, bylo to pro mě speciální.

Když ses dozvěděla, že budeš kapitánkou, přepadla tě nervozita? Nebo si to cítila jako výzvu?

Fuha nervozita ani ne! Já jsem i nějak zapomněla že kapitáni jsou... když jsem to viděla, tak to samozřejmě potěšilo, ale po pár hodinác mě to už nijak neovlivňovalo. Brala jsem to tak že všech pět hráček jsme na tom stejně, máme stejný cíl a jsme team. Na serveru tě tahle role neovlivňuje. Já jsem spíš sama od sebe měla větší očekávání, jelikož se snažím hrát kompetetivně a dotáhnout to daleko, takže veškerý tlak přicházel pouze z osobní stránky.

Skládání reprezentace

Jak se skládal tým?

Těžce. Je tu minimum holek co hrají kompetetivně CSko. Proto jsme i oslovily aspoň ty, které kdysi hrály kompetetivně a stále hrají Faceity, plus dvě (Raduš a Luny) se mnou hrály v teamu ještě před pár měsíci. No a Mishulka teď hrává Faceity a kdysi tu byla nejlepší hráčka na scéně, tak jsme ji kontaktovaly.Vzhledem k tomu, že organizace turnaje byla chaotická a nevěděly jsme kdy se bude hrát, dopsaly jsme jako náhradníka Terku, která solí Faceity docela pěkně.

Objevovaly se komentáře, že je z čeho brát...

Nejsou tu, jsem jediná s Týnkou z Česka, co hraje holčičí turnaje momentálně. Samozřejmě tu můžou být ty co chtějí začít, prosím, nebojte se, vyšlete na veřejnost, že hledáte team a začněte! Budu ráda za kontakt, když o nich budu vědět a budu je podporovat.

Kvalifikace na MS. Peklo s Astralis a vyrovnaný Dust II s Francií

Evropská kvalifikace na MS je za námi. Můžeš shrnout vaše zápasy? Jaký tým byl nejvíc OP? Kde naopak byla hra nejvyrovnanější?

První den byl peklo. Hrály jsme proti Norkám, některé z nich jsou momentálně v Astralis. Byla to BO1 a byla šílená. Individuálně se nám nedařilo, týmově už vůbec, byl to chaos a dostaly jsme holt přejezd.

Další den jsme hrály BO3 proti Francii. Tam to bylo mnohem lepší, dařilo se nám individuálně více, spolu jsme to lépe zahrály. Zde byla i právě nejvyrovnanější hra a to na Dust2 (14:16) , který jsme dokonce mohly vyhrát,ale zahodily jsme to bohužel naší chybou.

"Největší rozdíl byl opravdu v tom, že ty holky proti nám hrají kompetetivně denně."

Největší rozdíl byl opravdu v tom, že ty holky proti nám hrají kompetetivně denně, zatímco u nás víc jak polovina týmu ne. Enemy dělaly věci, které dávaly smysl a které se v kompetetivním csku dělají. Je to přeci jen rozdíl, když jde hrát někdo, kdo hraje denně CSko s týmem a když jde hrát někdo, kdo hraje Faceity. I přesto si myslím, že na to, že jsme byly takový mix, jsme zahrály pěkně a nemáme se za co stydět!

Jak se ti obecně projekt líbil? A budeš v případě další možnosti dál hrdě reprezentovat české barvy?

Ta organizace byla trošku chaotická, což mě mrzelo, spoustu věcí se oznamovalo na poslední chvíli, ale jinak to bylo super. Jsem ráda, že se další organizátor sebral a dal dohromady holčičí turnaj. Je vždycky hezké vidět, když se někdo snaží pro tuto scénu něco dělat. Doufám,že bude repre i další rok a budu se snažit do té doby zlepšit ještě o pár úrovní, abych tým dotáhla na lepší příčky!

Haty už raději nečtu

Nemůžu se nezeptat. Co by si vzkázala haterům, kteří psali, že jste jen random team influencerek?

Ah, to asi nic. Já už nečtu žádné haty, prázdné komentáře... hlavně pod FB příspěvkama!!! tam je to velké ne (smích). Zažila jsem si už tolik řečí, diskriminace či koukání mezi prsty, ať už od lidí z tohoto odvětví po random lidi na sociláních sítích, a došlo mi, že ti nedávají nic. Soustředím se na své cíle a svůj progres a je mi jedno co si kdo myslí. Já vím, co jsem, co dělám a co chci. A to mi stačí.

"Je tu množství speciálních jedinců, kteří píšou hráčkám do zpráv odporné zprávy."

Jediné co mě mrzelo je, že se někteří odhodlali spamovat komentáře a zprávy mé spoluhráčce za nepovedené poslední kolo v BO3 sérii. To je bohužel jediná věc, co mě opravdu vytáčí v cskové komunitě. To množství speciálních jedinců, kteří píšou hráčům i hráčkám do zpráv nechutné a odporné zprávy kvůli zápasům a missplayům... hlavně teda protože měli vsazeno (smích)

Obracím se na fanoušky CSka: Nezapomeňte podporovat své oblíbené teamy a hráče/hráčky, nebojte se projevovat svou podporu, věřte mi, že to pro nás znamená hodně a pomáhá to lépe ignorovat to negativní.