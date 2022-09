"No BLAST for us". SINNERS málem zaskočili favority Eternal Fire, vysněný postup z toho ale není

První dějství se odehrávalo v kulisách Overpass. Hříšníci se rychle dostali do vedení 4:0, hlavně zásluhou Zera s bilancí 5/0, který v posledních dnech chytl parádní formu. Na Patrika Žúdela ak navázal i forsyy, na druhé straně se ale rozstříleli Eternal Fire a vyrovnali.

Strany se měnily za stavu 8:7. SINNERS poté dovolili svým tureckým sokům jen čtyři kola. Zero zakončil triumfální jízdu na Overpass 25 fragy a jeho tým šel do vedení.

BLAST byl nejblíže na Nuke

Nejblíže k zisku BLAST Fall Showdown spotu byli SINNERS v druhém dějství, které se odehrálo na mapě Nuke. Hříšníci sice tahali za kratší provaz, díky čemuž si Eternal Fire vytvořili slušný náskok, pak se ale českému celku podařil téměř dokonalý obrat.

EF měli několik mappointů, které hříšníci odráželi. I díky silné ekonomice oproti soupeři, brali důležitá kola a stáhli náskok až na 14:15. Overtime vysel ve vzduchu, k velké škodě beastika a jeho skvadry ale klíčové kolo ovládli turečtí hráči.

Decider vyzněl jasně pro Eternal Fire

Den a noc. Takhle se dá charakterizovat výkon Zera a forsyyho ve finále TWR European Masters. Zatímco zmíněná dvojice zářila na mapě Overpass v decideru na Infernu to byl úplný opak. Oba hráči měli nejhorší bilanci ze svého týmu (Zero 12/20, forsyy 12/19). To nakonec hříšníkům zlomilo vaz.

Na druhé straně zářil Ismailcan "XANTARES" Dörtkardeş, který si na třetí mapě vylepšil individuální statistiky na 71 fragů. Eternal Fire decider opanovali v poměru 16:8 a míří na podzimní Showdown na BLASTU.