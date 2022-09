ROZHOVOR: Cílem Cryptovy je určitě For Games. Já osobně chci medaili, říká Tomáš "zyored" Cvaniga

Podzimní split Tomáš "zyored" Cvanigu zastihl v parádní formě. Táhnul svůj tým Cryptova a jen kvůli matematickým nuancím se on a jeho parta kvalifikovala do Playoff z "až" šestého místa. Jak hodnotí uplynulou sezonu a s jakými ambicemi půjde do vyřazovací části Sazka eLEAGUE? O tom, ale třeba i o úskalích kombinace CS:GO a vysokoškolských studicí se rozpovídal v rozhovoru s naší redakcí.

Máme za sebou základní část Sazka eLEAGUE. Jak bys jí zhodnotil z hlediska umístění Cryptovy a předvedené hry?

Umiestnenie v základnej časti mimo baráž a mimo prvých dvoch postupových miest je v mojich očiach irelevantné. Samozrejme sme mohli vyhrať viac hier, určite proti EIQ Prague sme mali brať 3 body, no tam nás zlomila 1v5 sesla. Hra proti ECLOT bola taktiež close, každopádne výhra proti nim by už nič neovplyvnila, maximálne sebavedomie. Ak by sme tieto dva zápasy vyhrali 2-0, mohli sme mať šancu nad postupom z TOP2 ale to už je len hypotéza.

Tobě se individuálně dařilo, svůj tým si táhl hlavně palebnou silou. Jak bys z tvého pohledu zhodnotil poslední půlku sezony? Dá se říct, že si ve formě?

Dá sa povedať, že druhá polka sezóny odkedy som prešiel na RIFLE bola pre mňa o dosť lepšia. Bolo to spôsobené mentálnou pohodou a komfortom. Ak hrám dobre mechanicky, príde mi, že robím menej chýb. Alebo keď ich už aj spravím, práve to mechanicky zachránim. Problém je, takúto formu udržať dlhodobo, obzvlášť, keď máte v živote aj iné aktivity. Aktuálne už som zabehnutý v zimnom semestri, prišlo sťahovanie, nový stôl a obidve vyššie spomenuté vplyvy sa pomaly vytrácajú.

Skvělými výkony sis možná mohl říct o angažmá v jiném celku na naší scéně. Je to věc, která by tě lákala? Máš nějaký vysněný CZ/SK tým, kde bys chtěl hrát?

Myslím si, že každý chce napredovať v tom čo robí. Osobne nemám žiaden vysnívaný CZ/SK tím, no chcel by som, asi ako každý, vyhrávať a byť najlepší. O tom je celá kompetitívnosť. Či by to bolo v Cryptove, alebo inej organizácii, mi je kvázi jedno. Podľa mňa, je lepšie byť horším hráčom v lepšom tíme, ako lepším hráčom v horšom tíme. Potenciál vášho zlepšenia a vzdelávania o hre je určite vyšší, keď sa učíte od lepších.

Chci medaili z For Games!

V sobotu vás čeká čtvrtfinále proti Entropiq Prague. Jak náročný duel očekáváš?

Myslím si, že obidva tímy do toho pôjdeme na 110% a prídeme pripravení najviac ako vieme. Náročné to bude určite, nemyslím si, že nám nechajú niečo zadarmo.

V čem je leckrův tým nebezpečný?

Povedať v čom konkrétne sú nebezpeční si asi netrúfnem. Určite vedia zahrať solídne a majú kvalitných hráčov, ale to už skoro všetky tímy z ligy.

Co by na pražskou sestavu mohlo platit?

Pre nás bude dôležité robiť čo najmenej chýb, mať čistú komunikáciu a byť mechanicky on point.

Jaké jsou ambice Cryptovy v blížícím se Playoff?

Cieľom pre Cryptovu je určite účasť na For Games. Pre mňa osobne to je medaila.

For Games jsou adrenalin a stoprocentní koncentrace

Jsou offline eventy před diváky něčím, co je pro tebe extra motivací? Jak si užíváš LANky?

Ja si osobne veľmi užívam LAN eventy, či už s divákmi alebo bez. Už ako 14 ročný som začal chodievať na LANky, niekedy dávnejšie to bola jediná šanca reálne sa porovnať s najlepšími u nás. Je to úplne iný zážitok ako doma, má to poriadnu atmosféru, adrenalín a všetci sa sústredia na maximum.

Chystáš se na For Games i v případě, že na ně nepostoupíte? Mohl bys pozvat fanoušky CSka?

Ak na For Games nepostúpime, určite sa tam nechystám. Nie je to najbližšie a mám školské povinnosti. Ale kto máte čas a bývate niekde blízko, určite sa tam choďte pozrieť. Bez ohľadu kto tam postúpi, tímy tam budú všetky silné.