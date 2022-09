ROZHOVOR: Cokoliv než výhra na For Games bude zklamáním, vyhlásil rifler Dynama Eclot nbqq

Základní část CS:GO Sazka eLEAGUE se nevyvinula pro Dynamo Eclot zrovna růžově. Finalista pražského MČR Tour skončil až pátý. Důvodem podle Víta Pohlota byl mimo jiné i náročný program na zahraničních eventech. To ale nijak neubírá na ambicích pardubické organizace. Nbqq v rozhovoru s naší redakcí má pro celou scénu jasnou message: nic než první místo!

Vítku, máme za sebou základní část Sazka eLEAGUE. Jak bys ji zhodnotil z pohledu výsledků a z hlediska předvedené hry?

Nemůžu říct, že jsme spokojený s výsledky v Sazce, chtěli jsme určitě skončit top2, ale po prvotních zaváháních naše naděje na toto umístění pominula a tak jsme zbytek ligy hráli uvolněně s tím, že nám bylo jedno jestli skončíme třetí nebo šestí, hlavně abychom postoupili do playoff.

Čím to, že se vám mimo Sazku dařilo. Urvali jste třeba finále MČR Tour. V lize jste ztratili ale pár důležitých utkáních?

Hráli jsme toho v poslední době strašně moc a bylo pro nás složitý soustředit se na každý zápas, prioritně jsme dávali focus HLTV zápasům a bohužel nám pak už občas nezbývala energie na domácí zápasy.

Musíme si pohlídat individuální agrese eSuby

V playoff eLEAGUE vás čeká ve čtvrtfinále eSuba. Co od duelu čekáš?

Popravdě sám nevím co čekat, většinou když potkáme eSubu v zápasech kde o něco jde, tak je jednoznačně porážíme, ale viděl jsem, že se jim momentálně daří, tak uvidíme jak to dopadne.

V čem vás eSubáci mohou nejvíce potrápit?

Celá hra eSuby je postavená na individualitách, takže asi v tom. Co by na ně mohlo platit? To mi doufám řekne Dzejky až bude dělat přípravu (smích). Věřím, že když si pohlídáme jejich individualní agrese, tak budeme mít velkou šanci na výhru.

Cokoliv jiného než titul je zklamáním

Jaké jsou ambice Dynama Eclot blížícím se Playoff? Bude úspěchem postup na For Games nebo cílíte výš a chtěli byste se dostat až do finále nebo případně vyhrát? Kde se nachází hranice úspěchu a neúspěchu pro vás?

Cokoliv jiného než výhra bude určitě zklamáním.

Jsou offline eventy před diváky něčím, co je pro tebe extra motivací? Jak si užíváš LANky?

Rozhodně jsou pro mě offline eventy extra motivací. Atmosféra turnaje, podpora diváků, spoluhráči jsou něco, co dělá z počítačových her esport.

Chystáš se na For Games i v případě, že na ně nepostoupíte? Mohl bys pozvat fanoušky CSka?

Spíše ne, kdyby jsme náhodou nepostoupili, tak náš čas věnujeme trénování, protože hned po For Games hrajeme další turnaje. Do playoff ale budeme nastupovat dobře připraveni a věřím, že se s fanoušky Cska uvidíme na místě!