CCT Playoff: Překvapení se nekonalo. OG po hladké výhře nad SINNERS míří do semifinále

Očekávaný zápas SINNERS s bývalým spoluhráčem NEOFRAGEM a hvězdným OG bohužel žádné drama nenabídl. Kapitán Sebastian “beastik” Daňo sice před zápasem naděje na zisk aspoň jedné mapy nezahazoval, následný střet na serveru ale hovořil jasně v neprospěch Hříšníků.

Rozstřílený F1KU

První půle na mapě Ancient dopadla 12-3 ve prospěch OG a k žádné otočce, jaká se SINNERS podařila proti BLUEJAYS, bohužel nedošlo. Polský puškař Maciej “F1KU” Miklas doslova vystřílel OG snadnou výhru a SINNERS nakonec dokázali uhrát pouhých pět kol.

Na následném Vertigu se očekával lepší výkon v podání českého týmu, což podpořila i solidní první polovina, zakončená relativně těsným výsledkem 9-6 ve prospěch OG. Následné dvě kola druhé části dokázali SINNERS získat na svou stranu a skóre tak ukazovalo 9-8 a naději na možný zvrat v zápase.

NEOFRAG jde dál

Ke zklamání fanoušků to bylo bohužel vše, co se Hříšníkům v zápase podařilo uhrát. Sedm výher v řadě v podání OG tak znamenalo konec druhé mapy v konečném skóre 16-8. SINNERS se tak s turnajem loučí, díky svému umístění si ale přijdou aspoň na “bolestné” v podobě 2000 dolarů.

O účast ve finále zabojují forZe v zápase proti Into the Breach. OG si na svého semifinálového soupeře budou muset ještě chvíli počkat, jistě to ale bude jeden z dvojice HONORIS a Endpoint.

Zápasy CCT Central Europe Series #2 nabízí živě kanál REPUBLEAGUE.