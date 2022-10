Končí cyklus open kvalifikací na příští sezonu Sazka eLEAGUE. Do další fáze postoupili i Sampi

Do posledního boje o další kvalifikační část pro příští split CS:GO Sazka eLEAGUE mají týmy jako Ravage, část Ironic Outlaws, SINERGY a hlavně IMPERISHABLE CLAN, jak se dozvíte v článku. V 18:00 startuje závěrečná, osmá, OPEN kvalifikace. Jaké sestavy, vedle favorizovaných Sampi, už postoupily?

Jisté sloty do vyřazovací části, ze které vzejdou dva týmy do baráže jsou už Last Dance, kteří v první edici open kvalifikací setli akademii eSuby. Následně si "vystříleli" postup dva celky - alza666 se stinxem a jarem.

V třetí kvalifikaci, které se zúčastnilo 14 týmů, se radovala sestava GG GO NEXT, která zdolala SINNERS ESPORTS AC. Mladí hříšníci, které vede outex nebo FABOLOUS porážku odčinili posléze, když zvítězili na úkor IMPERISHABLE Clanu.

Klan "nezničitelných" padl i v další kvalifikaci, už ve čtvrtfinále s eSubou Youngsters. Ani ta se ale do finále neprobojovala a prvenství slavil tým Leniencygg. IMPERISHABLE měl smůlu i v šesté kvalifikaci, když v boji o postup podlehl skvadře Fadee gaming.

V předposlední kvalifikaci, podle očekávání, dominoval tým Sampi.Tipsport. Už bez GuardiaNa ve finále pavouka povolil svým soupeřům za dvě mapy jen devět kol. Právě sestava kolem Matyse, Savany nebo Honese je nejžhavějším kandidátem na vítězství nejen v kvalifikační fázi, ale i v baráži.