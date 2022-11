Winter is coming! Forsyy odejde ze SINNERS a spustí tím řetězec změn. Analyzujeme CZ/SK trh s AWPery

Na začátku roku změnil ekosystém československého esportu. David "forsyy" Bílý odešel z Enterprise do SINNERS s milionovou cenovkou. Od té doby se leccos událo. Hříšníci přišli o výsadní pozici nejlepšího týmu na scéně. Na jaře Sazka eLEAGUE ovládli, na podzim je ale předčili hned dva týmy a na libereckou organizaci zbyl jen bronz.

V mezičase totiž odešel Adama "NEOFRAG" Zouhar za několik milionů do OG, se kterým si zahrál poprvé v kariéře na Majoru. Po coachpeeku s tomkeejsem doplnil Sinners Slovák Patrik "Zero" Žúdel. Obraz nepovedené sezony nakonec hříšníci přemalovali alespoň na MČR, kde zas dosáhli titulu.

Co se ale stane teď? Největší eso týmu forsyy je k mání a my čekáme na oznámení náhrady. Po zmíneném odchodu Adama Zouhara to ale bude další tvrdý direkt do stříbrnočerných masek. Laťka je nastavená setsakra vysoko.

Kolotoč změn s AWP hráči

Oznámení SINNERS, že už s forsyym do sestavy nepočítají, jen přiživilo peprnou atmosféru kolem wipařů v československých organizacích. Nejprve Dynamo Eclot umístilo na přestupovou listinu Lukáše "capseN" Koláčného.

Okamžitě se vyrojily spekulace. PlayZone například přišla s tím, že by jej měl nahradit Oskar. CapseN za DNE stále hraje (naposledy na Sazka eCUP) a na oznámení náhrady za něj se čeká.

Enterprise včera přispěchalo s informací, že končí dva jejich zahraniční hráči. Nahradit tak budou muset bulharského snipera Deyvida "h4rn" Bencheva.

Teď tedy pracujeme i s tím, že bez wipaře jsou i SINNERS. Fámy se šíří i kolem AWP hráče Entropiq Prague. Rakušan sesl nepodává konzistentní výkony a je otázka, jestli s ním pražské organizaci nedošla trpělivost.

A pak je tu ještě Sampi. Ladislav "GuardiaN" Kovács je do konce roku out a zatím netušíme, jestli se do kompetetivního CSka vůbec vrátí. Pokud ne, sáhne organizace Jakuba Jankta po někom novém nebo nechají na pozici wipaře T4gg3eda? Samé otázky...