Sleduj rozlučkový mejdan na Sazka eCUP. Derniéru si zahraje Blytz s h4rnem, forsyy a možná capseN

STREAM SEMIFINÁLE SAZKA ECUP UŽ OD 16:00

V druhém zápase našeho dnešního programu na streamu bude v 19:00 střet SINNERS s Dynamem Eclot.

Pardubická organizace umístila na přestupovou listniu Lukáše "capseN" Koláčného. I pro něj by tak turnaj mohl být epilogem.

Do světel reflektorů se ale logicky dostávají hlavně hříšníci. Ti oznámili návrat Tomáše "oskara" Šťastného. V sedle AWP hráče ale pro Sazka eCUP zůstává ještě naposledy David "forsyy" Bílý. Už teď je jasné, že to pro SINNERS bude hodně emotivní loučení a rozhodně by ho rádi ověnčili zlatými medailemi.

Už v 16:00 rozehráli semifinálové utkání borci z Entropiq Prague a ENTERPRISE. V sestavě druhé jmenované organizace stále figurují hráči, na které jsme byli v uplynulém splitu zvyklí.

Bulharský AWPer Deyvid "h4rn" Benchev a rumunský rifler Raul "Blytz" Gligor, ale s týmu odchází. Rozloučí se titulem na Sazka eCUP?