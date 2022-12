Mistrovství světa v CS:GO ovládla Severní Makedonie. Němci na prize pool nedosáhli

Česká pětka na Bali

Na mistrovství světa národních týmů měla svého zástupce i Česká republika. Pětice ve složení blogg1s, leckr, AJTT, MoriiSko a HONES ale nedokázala postoupit ze skupiny v konkurenci Německa, Belgie a Černé Hory.

V prodloužení prvního zápasu nestačilo Česko na Německo a když následně nedopadl ani druhý duel s Belgií tak byl osud Česka zpečetěn. Na postup ze skupiny poté nestačila ani utěšující výhra proti Černé Hoře.

“Řekl bych, že proti Německu to byl fakt skvělý zápas. Podle mě to jsou favorité na titul a ta hra byla tak 50/50. Zápas mohl dopadnout jakkoliv. Belgie byla fail, to jsme neměli absolutně prohrát,” prozradil leckr v exluzivním rozhovoru pro Sazka eLeague.

Kuriózní finále Makedonie vs. Mongolsko

Z Playoff vyšlo vítězně Německo, Mongolsko a ruská sestava pod názvem Team IESF. Boj o finále se odehrál v horní části pavouka mezi Team IESF a Mongolskem. Po výhře Mongolska a jistém prvním finalistovi si to pak ještě ve spodním pavoukovi rozdal opět Team IESFF, tentokrát se Severní Makedonií. Ani na druhý pokus se Team IESF do finále neprobojoval a k Mongolsku se tak přidala Severní Makedonie.

Bez velkého drama si Makedonie došla pro výhru na Mirage 16-3, na Infernu 16-8 a na Dust 2 16-7. Grandfinále tak po snadném vítězství připadlo Makedonii v konečném skóre 3-1 (Mongolsko dostalo výhodu jedné mapy kvůli postupu z horní části pavouka pozn. red.)

Prize pool IESF World Esports Championship 2022