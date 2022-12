Sledujte ohlédnutí za rokem 2022 redakce HLTV. Streamem provádí Maniac

Sledujte přímý přenos HLTV Rewind na oficiálním twitch kanálu. Stream začal ve 14:00 a vedle hosta Maniaca by se v něm měl objevit i český šéfredaktor Milan "⁠Striker⁠" Švejda.

"Připojte se k panelu HLTV. Rewind show nás provede nejlepšími událostmi, zápasy a okamžiky roku a zároveň upozorní na zklamání a kontroverze, kterých jsme byli svědky," píše na svém webu oblíbený portál.

Kromě tradičního bilancování dojde i na aktuální témata - jako jsou spekulace a přestupy headtr1cka do NIP, snipera XELLOW do Sprout, JOTA do Imperial nebo nqz do týmu Fluxo.