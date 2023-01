Komunita reaguje na krok eSuby: Rána pro CZ/SK esport. Přichází recese, tohle je první vlaštovka

"Jsou to opatření, které jsme byli nuceni přijmout s ohledem na aktuální vývoj odvětví a ekonomickou situaci ve světě. Ačkoliv se nám v posledních letech dařilo v obchodní činnosti meziročně růst, tempo, kterým rostou náklady na provoz týmů na té nejvyšší úrovni, je aktuálně mnohonásobně vyšší," napsal CEO eSuby Bersen Hoxha.

Za pravdu mu dává šéf ostravské Cryptovy Michael Blažík. "Přichází recese a tohle je první vlaštovka," napsal. Přidal se i další CEO, Martin Novotný z Dynama Eclot. "Legitimní důvody. Držím palce eSubáci," komentoval.

Šlápnutí na brzdu

Vojtěch Pres se na twitteru zamyslel nad tím, proč nedostali hráči A týmu eSuby zelenou pro hledání nového angažmá mnohem dříve.

"To nevěděla na začátku nebo konci prosince, že se šlápne takto na brzdu? Protože ti hráči mohli být už měsíc na transfer-list a jejich pozice vyjednávání angažmá pro první část roku 2023 by byla zřejmě výhodnější," napsal.

"Kondolence" od komunity

Emotivní vyjádření eSuby nenechalo chladným velkou část tuzemské scény. Od hráčů, přes fanoušky až moderátory a castery. "Rána pro československý esport. Byla to právě eSuba resp. jeji fanoušci, kteří dělali po celý rok neuvěřitelnou atmosféru a byli opravdu vidět," napsal Michal "Mishek" Kabele.

"Půjčím si Štěpánovo vyjádření... "Don't cry because it's over. Smile, because it happened" No.... nevim. Dnes asi slza," dodal známý caster s odkazem na tweet manažera CS:GO týmu eSuby Štěpána Macha.

"Uf uf uf.. tohle bolí. No uvidíme, jak to celé bude vypadat v blížící se nové sezóně a klukům, kteří se loni (A to hlavně v závěru roku) velmi příjemně herně prezentovali, přeji hodně štěstí, byť na jiné adrese," zareagoval na oznámení z tábora modrokrevných caster Tomáš "sTORM" Svoboda.