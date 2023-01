ZDROJE: Blogg1sův přestup do Sampi je na spadnutí. Chystá se také rošáda In-Game Leaderů

Z české špičky mají o sestavě pro budoucí sezónu jasno snad jen SINNERS. Dynamo Eclot stále hledá snipera a organizace sama připustila, že to zkouší i v zahraničí. Důvod? Blogg1s má mít blízko k přestupu do Sampi.Tipsport. A neměl by přijít sám. Ve hře je i The eLiVe. ENTERPRISE by pak jako náhradu mohli podepsat volného hráče leckra. Naší redakci to řekly dva na sobě nezávislé zdroje.

Dominik Janita měl dříve nakročeno do Dynama Eclot. Jenže prosincové námluvy jsou ta tam a pardubická organizace po testu MoriiSka z Entropiq nyní zkouší na pozici AWP izraelského anarkeze. CEO Martin Novotný připustil pro server PLAYzone, že kvůli omezeným možnostem na tuzemském trhu se DNE "rozhodli zkoušet i zahraniční varianty."

Blogg1s a The eLiVe do Sampi

Blogg1s má podle našich zdrojů mít namířeno pod křídla Jakuba Jankta do ambiciózního týmu Sampi.Tipsport, který potřebuje zacelit díru po GuardiaNovi. Slovenská legenda měl vedle role snipera na starost také pozici In-Game Leadera.

To by vyřešilo angažování Erika Sitha. The eLiVe zažil průlomovou sezónu s ENTERPRISE. Zářil především na For Games, když ve finále Sazka eLEAGUE zaznamenal vůbec nejvíce fragů z celého startovního pole.

Blogg1s se může v Sampi potkat s někdejším kolegou z eSuby Lukášem "sAvana1" Lintnerem. The eLiVe by zase navázal na spolupráci z EP s dalším slovenským talentem MATYSEM.

Tahle čtyřka navíc spolu už letos hrála. V sestavě ještě s naturaLem si vyzkoušela kvalifikaci OMEN WGR Challenge 2023, kde po vstupní výhře podlehla mezinárodnímu mixu s ex-playerem ENTERPRISE Blytzem.

Po umístění HONESe na přestupovou listinu se zatím jeví jako nejpravděpodobnější varianta pro pátého hráče Michal "T4gg3D" Vrzal. Rifler Sampi.Tipsport, který alternoval i na AWP pozici, má v osmnácti letech velký potenciál výkonnostně růst - zvlášť kdyby mu byli mentory zkušení Erik Sith a Dominik Janita.

Leckr základním kamenem přestavby ENTERPRISE?

V momentě, kdy by The eLiVe odešel do Sampi, bude ENTERPRISE muset promptně zareagovat. Organizace loni vydělala na odchodech forsyyho s MATYSEM a přestup Erika Sitha by do této strategie logicky zapadal. Navíc když je k mání zkušený In-Game Leader zdarma!

Michal Kadlíček je podle našich informací právě variantou na IGL. Leckr je po konci v Entropiq hladový po nových výzvách a tou budoucnost EP rozhodně je. Šampiony Sazka eLEAGUE čeká totiž nutná přestavba.

Organizace se chce vydat cestou CZ/SK sestavy. I proto se z týmu poroučeli po konci loňské sezóny dva zahraniční hráči, h4rn a Blytz. Jejich místa zatím ještě nikdo neobsadil.

Co bude s eSubáky?

S odkazem na naše zdroje teď ENTERPRISE monituruje situace kolem eSuby, která rozpustila svůj A-tým.

Nový domov si tak bude muset najít Pechyn, luko, M1key, Desty a Levi. Poslední jmenovaný do eSuby přišel loni právě z EP - tehdy nepřestupoval zrovna v dobrém. Blízko k posílení ENTERPRISE má mít Pechyn a M1key, tahle informace je nicméně zatím čirá spekulace a nemůžeme jí potvrdit.

Nesmíme také zapomínat, že jsou na organizaci vázaní Čech a Slovák Manguss se systemem.

Kromě toho má být vedle leckra ve hře o místo v EP také Martin "Zur1s" Sláma. Ostatně sám hráč během svého streamu zmínil, že už našel nový tým na tuzemské scéně. Někdejší sniper Sampi má v rámci spolupráce s agenturou Prodigy domluveno, že může zadarmo odejít.