VIDEO: Blogg1s v bootcampu Sampi. "S Erikem vnášíme zkušenosti, na hraní se sAvanou se těším"

Před Dominikem Janitou čeká nová výzva. Po letech strávených v jedné z nejstarších tuzemských esport organizací teď přechází do rozvíjející se CS:GO sekce pod patronát Jakuba Jankta. "Myslím, že máme potenciál na to tady být jeden z nejlepších týmů," říká.

eSubu vyměnil talentovaný wipař, který zažil skvělý loňský půlrok, za Sampi.Tipsport. Zatímco organizace "modré krve" šetří a ruší A tým, nový zaměstnavatel blogg1se poslední dobou významně investoval nejen do CS:GO sekce.

Vidět to je už jen na zázemí bootcampu v Tuchoměřicích za Prahou. Poté, co Sampi nevyšel projekt se slovenskou legendou GuardiaNem nabírá se začátkem roku 2023 nový dech. Blogg1s bude nedílnou součástí projektu, ještě s další akvizicí Erikem "The eLiVe" Sithem.

Dominik Janita přišel po skončení smlouvy v eSubě do tábora Sampi jako volný hráč. "Já už to věděl delší dobu, že půjdu do Sampi, čekalo se jen, jak to dopadne s angažmá Erika z ENTERPRISE," říká v rozhovoru pro Sazka eLEAGUE a vyzdvihuje, že jeho nová organizace "umí udělat pro své svěřence maximum".

Oťukávání s Dynamem Eclot

Jeho jméno se objevilo během turbulentního přestupového období i ve spojení s Dynamem Eclot. Jak to tehdy bylo? "Můžu potvrdit, že jsem byl jednou z variant a podstoupil jsem nějaké tryouty. To byl prosinec, kdy jsem si chtěl vyzkoušet zahrát se všemi, se kterými to šlo," odhaluje.

Chtěl bych vyzdvihnout kluky z Eclotu, kteří hráli parádně a i jednání z managementem bylo na vysoké úrovni," komentuje.

S Erikem chceme posunout Sampi

"Těším se na to moc. Myslím, že máme potenciál na to tady být jeden z nejlepších týmů. Uvidíme," řekl Janita. Oproti účinkování v eSubě, kde podle jeho slov nebyl tak velký tlak na výkonnost, se nyní musí poprat s vysokými očekáváními.

"Na druhou stranu pro kluky to může být víceméně jen lepší rok, než ten minulý," dodává třiadvacetiletý sniper. "Jak já, tak Erik, dokážeme do toho týmu vnést zkušenosti a posunout jej tam, kde chce být," dodává.

"Teď Erika beru jako teammate, ale dlouho to byl rival. Spolupráce s ním je perfektní," vysvětluje a vzpomíná na období, kdy se oba setkali ještě v eSubě.

Se Savim v jednom gangu

V Sampi.Tipsport se blogg1s potkává se svým exparťákem z eSuby Lukášem "sAvana1" Lintnerem. "Za tu dobu, co jsme spolu hráli, jsme měli perfektní zážitky. Sdíleli jsme spolu pokoj na LANkách. Bylo mi po něm líto a těším se, že spolu zase budeme hrát," říká.

Vedle toho jej čeká spolupráce ještě s dalšími slovenskými mladíky - MATYSEM a T4gg3Dem.