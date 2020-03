Přední komentátor Doty c1RcA: Za Sazka eLEAGUE jsme rádi, dám do toho všechno | iSport.cz

Jak ses dostal ke streamování a jaká byla tvoje cesta od aktivního competitive hráče ke komentátorovi?

„Streamovať som začal už dávno (+- 8 rokov dozadu), ale bolo to len občasné zapnutie streamu pri aktívnom hraní Doty, ešte na notebooku, kde sa ta kvalita grafiky dala porovnať k starým plošinovkám a fps k fotoalbumu. Aktívne som hrával dotu už od našej legendárnej DotA Allstars aka Dota 1, začiatky boli v pc herni, pretože doma skoro nikto ešte v tej dobe pc, alebo internet, čo by online hranie zvládalo, nemal a tam už som videl starších hráčov(ja som mal tak 13-14r), ako to neskutočne prežívali a zamiloval som sa do Doty už od začiatku, resp. najprv do warcraft customiek všetkého druhu a postupne aj k dote samotnej. Zo začiatku som sa vačsinu času díval na ostatných ako hrajú, pretože z vreckového som si musel šetriť, nech si môžem za 100 slovenských korún dovoliť 4h hrania v herni.

Každopádne aktívne som hrával dotu až do bety Dota 2, potom som prešiel hneď po prvom TI na dotu 2, kde som sa snažil byť the best. Po rokoch turnajov a aktívneho hrania som mal ale pocit, že uz potrebujem zmenu, tak som s dotou viacmenej trhol, sledoval som len velké turnaje a aktívne hral Heroes of the Storm (niekde cca v 2014/2015), kde som sa pohyboval v top200 europe hráčoch veľmi dlhú dobu, až sa naskytla príležitosť a ponuka, či nechcem komentovať HGC (Heroes of the Storm Global Championship spolu s Fredrikom, Nexom, Garnom, Rozmexom) oficiálne pre ESL a Blizzard niečo podobné ako celú sezónu DPC teraz vidíme v Dote. Bolo to každý víkend a totálne som zrazu narazil na niečo, čo ma bavilo ešte viac ako hranie a bolo to práve komentovanie zápasov pre divákov. Predtým som komentoval pár Dota turnajov až po posledný Lancraft v Ostrave, ale nebolo to nič profi.

Aby som to zbytočne nepredlžoval, potom Hots umrelo, ja som prešiel s komentovaním naspäť na Dotu, vytvorila sa neskutočne skvelá komunita u mna na streame, vznikol tzv. Cirkus a tam som doma.“

Dá se v současné době živit v České republice streamováním esportu? Konkrétně Doty?

„To je zapeklitá otázka, určite to možné je v iných tituloch, zrovna v Dote je tá komunita menšia, ale už sa prebúdzajú staré mená a postupne sa hráči, alebo už len ako diváci, radi prídu pozrieť na nejaký zápas Doty aj po rokoch neaktivity. Aby som pravdu povedal, ja osobne sa streamom/komentovaním Doty momentálne z väčšiny živím, ale je to veľmi skromný lifestyle, popri tom ešte stále aktívne pôsobím ako inštruktor plávania v Plaveckej škole Brno, trénujem decká od 2 rokov až po dospelých, toto ale je už len pár hodín týždenne, aby mi to nechýbalo a aby som mal nejakú zmenu prostredia a kolektívu + trénujem ešte základy atletiky a gymnastiky decká od 4-6r takže popri streamovaní mám nejakú zmenu a bonusový income na mesiac, nech mám za základné výdavky. Žiadna zlatá baňa to ale nieje, to ta uisťujem.“

Co si myslíš o projektu Sazka eLEAGUE?

„Na tento projekt som bol pozvaný už povedzme 1-2 mesiace pred ohlásením, kde sa aktívne snažili organizátori prispôsobiť všetkým potrebám hráčov, ale aj nás ako komentátorov / hostí na panel. Po rôznych zmenách a prispôsobeniach sa to celé rozbehlo a ja sa už neviem dočkať, čo nám tu tento veľký projekt urobí s Dota scénou, ktorá nebola zas taká aktívna a veľká za posledné roky. Ja osobne dám do toho všetko a myslím, že hovorím za všetkých z koment teamu, že sme radi, že niečo ako SAZKA eLeague vzniklo, aby sa Dota tu u nás mohla naplno prebudiť a ukázať všetky svoje krásy.“

Koho tipuješ v Sazka eLEAGUE na top 3?

„Najväčších favoritov máme určite v teame "gejmri" kde máme vlastne najúspešnejších hráčov cz/sk aktívnej scény, zabojovať ale môžu aj ďalšie kvalitné celky ako Dogshit Dynasty s Danom Godmánkom na mide, alebo napr. team Inae.Lutea s neskutočným starým harcovníkom Cranichom meluzínovičom. Poprípade nesmieme zabudnúť na mladé talenty, ktoré môžu prekvapiť.“

Kdybys měl za sebe říct kdo je nejlepším CZ/SK hráčem Doty, koho bys označil?

„Ťažko zvoliť vždy jedného, ale z môjho pohľadu, by to bol niekto z trojice Skiter, Supream a Saber"kolečko"Light-.“

Pamatuješ si, kdy si hrál svoji první hru Doty a jakého si měl hrdinu?

„Presný dátum si fakt nepamätám, ale predtým ako som chodieval do herne, si pamätám málinko nejaký letný tábor, na ktorom okrem väčšiny klasických športových a všemožných aktivít, bol aj Počítačový krúžok, kde sa hrávalo myslím hodinu denne a tam leteli Warcrafty a niekto tam navrhol v tej dobe Dotu, ktorú som videl prvý krát. Prvého hrdinu mi poradili Rikiho, pretože je predsa len permanentne neviditelný a to je najviac OP.“