SabeRLight se konkurence nebojí: Mají z nás strach, tím snazší je vyhrát | iSport.cz

V sobotu začíná hlavní část Sazka eLEAGUE. Jak se těšíš?

„Je bezvadný, že tu máme CZ/SK turnaj, díky kterému si můžu zahrát proti lidem, co znám. Kromě toho je fajn, že si já a Supream oddechneme od vrcholový Doty a zahrajeme si trochu pohodovější hry.“

Jak jsi s ligou zatím spokojený?

„Jsem naprosto spokojený. Zatím nemám jediný problém s čímkoliv spojeným s tímto turnajem.“

Počítám, že do turnaje vstupujete s ambicemi na první místo, že?

„Určitě. Cokoliv jiného než první místo budeme brát jako neúspěch, ale hlavně moje reputace druhého nejlepšího CZ/SK hráče bude naprosto zničena.“

Jste považováni za největší favority, nemůže to být však pro vás trochu zavazující a o to těžší?

„Já bych řekl, že je opak pravdou. Všechny ostatní týmy ví, jak jsme dobří, a mají z nás strach. Některé dokonce tak moc, že si musely na pomoc zavolat Johnyho Kryptona. Tím snazší je pro nás potom vyhrát.“

Je v lize někdo, kdo by vás mohl ohrozit?

„Jediné, co nás momentálně ohrožuje, je koronavirus. Nedokážu si totiž představit, že prohrajeme bez toho, aby byl některý z našich hráčů značně oslaben.“

Jak se vám vůbec hraje pod Sampi? Jste spokojeni s podmínkami, které vám klub dává?

„Rozhodně je pro nás čest hrát pod takhle dobrou organizací. Sampi se nám snaží vyhovět v čemkoliv potřebujeme.“

Tys prošel i zahraničními týmy, jak bys zhodnotil současnou podobu Doty u nás? Rozjíždí se konečně tím správným směrem?

„Sazke eLEAGUE je to největší a nejambicióznější, co se na CZ/SK scéně kdy stalo. Podle mě by to mohl být skvělý začátek pro českou a slovenskou Dota scénu, jelikož se tu za poslední tak dva roky nic moc nedělo. Já osobně měl štěstí, že když jsem začínal, byla pro mě česká scéna dostačující. Jakmile jsem se dostal na vrchol a začal se pohybovat na mezinárodní scéně, česká scéna pomalu vymizela, ale pro mě osobně to nebyl vůbec problém. Věřím ale, že turnaje, jako je tahle liga, to napraví a motivují mladé talenty, aby se Dotě věnovali víc.“

Jak se ti hraje se spoluhráči? Rozumíte si i mimo Dotu, nebo fungujete čistě na herní bázi?

„S Mufem a Sehnym jsem hrál rok v Hippomaniacs, takže jsme se za tu dobu celkem dost sehráli. Se Supreamem hraju v týmu, s ním si určitě rozumím nejvíc, a s Mambosem jsem taky jednu dobu hrál. Se všema klukama jsme relativně na stejný vlně. Mimo Dotu se bavím tak maximálně se Supreamem, protože spolu občas řešíme věci úzce spojené s Dotou.“

Vloni se vám málem podařilo dostat na TI, zkusíte to letos znovu?

„To je rozhodně náš cíl a trénovali jsme na to téměř rok. Takže uvidíme, jak moc se nám zadaří tentokrát.“