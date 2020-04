Jojka z Rozbíječů: Sazka eLEAGUE českou Dotu zachránila, vrátilo se hodně hráčů | iSport.cz

Působí v týmu Inaequalis Rozbíječi a v Dotě 2 hraje na pozici midaře. Tomáš „Jojka“ Medvec začal hrát už na základní škole, tehdy ještě první díl. S kamarády se pak přesunul do Heroes of Newerth, ale po vydání Doty 2 už září v ní. Jak sleduje současnou českou scénu a jak se mu hraje v Sazka eLEAGUE?

Jak dlouho hrajete v této sestavě? S Tsukym už to bude taková dekáda, že?

„Tuhle konkrétní sestavu jsme složili před začátkem první kvalifikace na Sazka eLEAGUE. S Fazuliakem tak hrajeme v sestavě poprvé. S Tsukem spolu opravdu hrajeme s přestávkami už asi těch deset let, skoro tomu nemůžu uvěřit. A se Slawem a Filminym už za sebou pár odehraných turnajů máme.“

Co vlastně zapříčinilo rozpad původních Rozbíječů? Proč už s vámi nehraje Paloky, hEmy nebo Oleander?

„Rozpad Rozbíječů zapříčinily nevydařené turnaje a posledním z nich bylo Y-games, kde nastal disband. Myslím si ale, že ten rozpad nám všem pomohl, jak nabrat novou motivaci k hraní, tak k poznání jiných aspektů hry od jiných spoluhráčů.“

Co říkáš na Sazka eLEAGUE? Myslíš, že se díky tomuto projektu domácí scéna bude rozrůstat?

„Sazka eLEAGUE je super projekt, který tu naši českou scénu hodně zachránil. O Dotu je tady mnohem větší zájem a vrátilo se i plno hráčů, o kterých jsem si myslel, že nadobro skončili.“

Máte ambice hrát i na evropské scéně v současné sestavě po konci prvního ročníku ligy, nebo půjdete po vzoru Booma, Supreama nebo SabeRLighta?

„Uvidíme, jak dopadneme po konci splitu. Jestli má cenu hrát dál, nebo se každý vydá svou vlastní cestou. Těžko říct.“

Co si myslíš o novém patchi 7.26, který by měl výrazně zpomalit metu? Bude vám to ve vašem herním stylu vyhovovat?

„Vůbec netuším. Pár her už jsme hráli a nějaké drastické změny jsem nezaznamenal.“

Jsi jedním z mála česko-slovenských hráčů, který se podíval na zahraniční turnaje. Myslíš si, že díky projektu Sazka eLEAGUE se u nás Dota může dostat i na úroveň třeba Koreje?

„Tak Česko i Slovensko má plno dobrých hráčů, někteří už se uplatnili v evropských týmech. Třeba Sazka eLEAGUE pomůže poskládat český powerhouse, jak byli staří Hippos, ale zatím o tom pochybuju. Korea je v tomto ohledu někde jinde. Oni ten esport berou úplně jinak než my. Tam jsou PC herny snad na každém kroku. Měli jsme například problém s počítači v jedné herně, tak se většina hráčů pěšky vydala o ulici vedle do jiné.“

Je obecně známé, že se na CZ/SK scéně hraje v turnajích ‚vlastní meta‘ podle toho, kdo má co nahrané. Banujete hrdiny podle aktuální metagame, anebo spíše podle hráčů, co hrají proti vám? Řekl bys, že Rozbíječi dávají respect bany?

„Naše scéna není tak velká, takže se víceméně ví, co kdo hraje. Takže banujeme určitě enemy comfort hrdiny, ale orientujeme se podle mety taky. Jsou tady hráči, co mají naklikaných třeba jen pár hrdinů, tak můžeme i nějaké hrdiny vybaitit, nebo kolem toho vymyslet nějaký draft.“