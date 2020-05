POSTUPOVÁ MATEMATIKA: O co se hraje v posledním kole Sazka eLEAGUE Dota 2? | iSport.cz

Před posledním sedmým kolem Sazka eLEAGUE Dota 2 čeká týmy týdenní pauza. Známo je již několik postupujících do play off, bojovat o postup však mohou i další. Kdo má ještě šanci a koho baráž nemine? Podívejte se na postupovou matematiku.

Co je jisté? Sampi o první místo už nikdo nepřipraví. I kdyby v posledním kole prohráli a eSuba vyhrála, zůstanou první, protože mají lepší vzájemný zápas.

Účast v play off si pojistili také eSuba, Hippomaniacs a Brute.

Inaequalis Rozbíječi mají jistotu pátého místa.

Do baráže zahučeli NecroRaisers, kteří jako jediní ještě nevyhráli žádný zápas. I kdyby v posledním kole vyhráli, mají horší vzájemný zápas jak s Luteou, tak s GO GAME Dogs.

A právě Lutea s Dogs se v posledním 7. kole postaví proti sobě v přímém zápasu o postup do play off a padák do baráže. Vítěz bere vše.

Odkaz na tabulku Sazka eLEAGUE Dota 2 »

Zajímavý bude také souboj o druhé místo. Pokud totiž eSuba porazí Brute a zároveň vyhrají Hippomaniacs, půjde eSuba rovnou z druhého místa do semifinále play off. Hippomaniacs by ve čtvrtfinále narazili na vítěze zápasu Lutea vs. Dogs a Brute by se utkali s Rozbíječi. Stejný scénář by nastal i v případě, že by Hippomaniacs prohráli, mají totiž s Brute lepší vzájemný zápas.

V případě porážky eSuby a prohry Hippomaniacs by šli rovnou do semifinále Brute, eSuba by skončila třetí, a čekal by ji vítěz duelu Lutea-Dogs, a Hippomaniacs čtvrtí, kteří by šli na Rozbíječe.

SESTŘIHY: Podívej se na nejlepší akce z 6. kola »

Ovšem pokud eSuba padne a Hippomaniacs vyhrají, nastane zajímavá remíza na pozicích 2. – 4. Hippomaniacs totiž porazili Brute, Brute by v posledním kole porazili eSubu – a ta zase Hippomaniacs. Vznikl by tak začarovaný kruh, který by rozlouskl až tiebreak, tedy bonusové kolo, které by rozhodlo o konečném pořadí.

Tiebreak by se skládal ze tří zápasů. Každý by se utkal s každým jednou. V případě, že i zde by nebyl známý vítěz, bude rozhodovat čas vítězného zápasu. Kdo vyhraje rychleji, skončí na lepší pozici.

O co se hraje v posledním kole?

Lutea vs. Dogs

Vítěz tohoto zápasu postoupí do čtvrtfinále play off, poražený potuje do baráže, kde bude bojovat o udržení v Sazka eLEAGUE Dota 2 s jedním z nejlepších celků Open turnajů.

O druhé místo

Hippomaniacs a Brute s osmi body nahánějí aktuálně druhou eSubu s deseti body. Druhé místo zaručuje přímý postup do semifinále play off, ostatní by čekalo čtvrtfinále. Pikantní je, že v posledním kole hraje eSuba proti Brute.

Jak se hraje play off?