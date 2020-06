Guildy v Dotě 2 přinesly i problémy. Streamerku členové obtěžují fotkami genitálií | iSport.cz

Do guild se mohou hlásit všichni hráči, i ti, kteří nevlastní bitevní deník. Lze v nich plnit úkoly, hledat nové týmové parťáky či se domlouvat na vzájemných zápasech. Přinesly ale další inovace, které jsou spíše ke škodě než k užitku. Například lze do guildy pozvat jakéhokoliv hráče, aniž byste byli přáteli. Stačí znát jeho herní ID.

Tato pozvánka pak hráčům vyskočí přímo přes celou obrazovku, a pokud streamují, i ve vysílání. A toho někteří jedinci začali zneužívat. Streamerka Michelle „Moxxi“ Songová si totiž postěžovala na svém twitteru na jeden nepříjemný zážitek.

Během vysílání ji jeden z hráčů poslal pozvánku do takovéto guildy. V tom by sice problém nebyl, guilda ovšem nesla rasistický název a jako úvodní obrázek měla fotografii zakladatelových genitálií. Pozvánka se Moxxi zobrazila ve streamu, což je celkem velký problém. Twitch se totiž velmi puritánský, co se týče nahoty, o rasismu nemluvě. Moxxi tak hrozí ban, ač za incident nemohla.

Hey @valvesoftware ? Can we please implement a way to block @Dota2 guild invites from non-friends or something? I don't appreciate getting sent photos of dicks disguised as guild invites while I'm streaming.